Nelle ultime ore c’è stato un nuovo aggiornamento su Kate Middleton e le sue condizioni di salute dopo l’operazione all’addome e la scoperta di un tumore. La preoccupazione dei sudditi è enorme, infatti non si conosce benissimo lo stato clinico della principessa del Galles, ma ora si è saputo qualcosa in più. E a rivelare tutto è stato un parente della moglie di William.

A proposito di Kate Middleton, prima di dirvi tutto sulle condizioni di salute in seguito al tumore, sappiamo che lei e William trascorreranno la Pasqua assieme ai figli ma non con il re Carlo. Saranno nella loro abitazione, situata in campagna a Anmer Hall. Ma tutte le attenzioni sono concentrate su come stia ora la principessa e sono giunte delle notizie importanti.

Kate Middleton, le sue condizioni di salute dopo la scoperta del tumore

A rompere il silenzio su Kate Middleton e sulle sue condizioni di salute, dopo che ha annunciato di avere il tumore, è stato Gary Goldsmith. Lo zio della principessa, che è fratello della mamma Carole Middleton, ha deciso di parlarne in un’intervista rilasciata all’Independent. L’ex protagonista del Grande Fratello inglese è stato molto chiaro.

Lo zio di Kate ha quindi esclamato: “Mi sono messo in contatto con mia sorella Carole per assicurarmi che mia nipote stia bene. Penso che Kate abbia gestito la situazione in modo eccellente, ha fatto tutto nella maniera migliore ed è stata onesta e trasparente. Sembra che si stia riprendendo, è difficile immaginare che non siano stati colpiti dai tanti commenti e dalle teorie cospirative”.

Infine, Goldsmith ha aggiunto: “Ho mandato dei messaggi a Kate perché sappia quanto le voglio bene“. Quindi, rassicurazioni sullo stato di salute della Middleton, che sarebbe in miglioramento.