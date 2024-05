Tra non molto potrebbe esserci una novità importante su Harry, infatti una notizia clamorosa si sta diffondendo in queste ore e cambierebbe ogni tipo di scenario. Ovviamente serviranno ulteriori conferme, anche perché stanno pure emergendo pareri discordanti, ma intanto lui potrebbe essersi arreso e sarebbe pronto a fare qualcosa di impensabile.

Su Harry è uscita fuori questa notizia veramente incredibile, che ha lasciato tutti senza parole. Si tratta precisamente di rumor provenienti inevitabilmente dal Regno Unito, ma che non hanno ancora l’ufficialità. Andiamo a scoprire insieme che gesto vorrebbe fare il marito di Meghan Markle, con la Royal Family direttamente coinvolta.

Leggi anche: “È colpa di William”. Carlo e Harry, perché non fanno pace: indiscrezioni dal giro di Camilla





Harry, notizia clamorosa: “Quindi ormai si è arreso”

Il prossimo passo di Harry rappresenterebbe un cambiamento di posizione insperato fino a poco tempo fa. La notizia di questa sua papabile decisione ha lasciato tutti di stucco, infatti non pareva essere nell’aria. Invece ci avrebbe riflettuto a lungo e alla fine avrebbe optato per questa scelta, che spera possa rasserenare una volta per tutte gli animi all’interno della famiglia reale.

Come riportato anche dal sito Leggo, Harry vorrebbe chiedere perdono e così facendo potrebbe ottenere il reintegro nella sua famiglia. I tabloid inglesi sono anche convinti che stia avendo sempre maggiori problemi di coppia con Meghan Markle, quindi il suo ritorno in Inghilterra non sarebbe mai stato così vicino. Ma si è anche vociferato che ci sia chi non sia d’accordo con questa mossa.

Ad essere contrari al ritorno di Harry sarebbero proprio il padre e il fratello, ovvero re Carlo e William. La riconciliazione familiare sarebbe ancora ardua, ma non è nemmeno da escludere a priori. Probabilmente bisognerà solamente pazientare ancora.