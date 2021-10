“È stata ricoverata in ospedale”. Regina Elisabetta, ore di apprensione per la Royal Family: le sue condizioni

Giorni di apprensione per tutti i sudditi della Regina Elisabetta. Da una nota diffusa direttamente da Buckingham Palace, sembra che l’anziana abbia trascorso la notte di mercoledì in ospedale per alcune visite di controllo. Una cosa che non succedeva dal 2013. Qualcuno ricorderà oltretutto che solo qualche giorno fa aveva annullato un viaggio in Irlanda del nord che sarebbe dovuto durare due giorni. Il consiglio dei medici è stato di non andare, almeno per ora.

Dopo le dimissioni, laRegina Elisabetta, è andata al Castello di Windsor per due giorni che in teoria dovrebbero essere dedicati al totale riposo. A riguardo il suo portavoce ha detto: “Seguendo il consiglio medico di riposare per alcuni giorni, la regina si è recata in ospedale mercoledì pomeriggio per alcune indagini preliminari, tornando al Castello di Windsor all’ora di pranzo. Rimane di buon umore”. La scorsa settimana Elisabetta era stata fotografata mentre, per la prima volta in pubblico, si aiutava con un bastone da passeggio, in occasione del centenario della Royal British Legion.

Regina Elisabetta, il ricovero

Da quello che riportano i media britannici, la regina Elisabetta II è stata ricoverata per semplici “indagini preliminari” anche se non sono stati forniti ulteriori particolari. Tuttavia è oramai noto che la visita medica effettuata da alcuni specialisti è avvenuta nell’ospedale privato di King Edward VII, nel cuore di Londra, non lontano da Regent’s Park. Secondo il quotidiano The Guardian una fonte di Buckingham Palace “ha affermato che il team medico che l’ha aiutata ha adottato un approccio cauto.





Ha aggiunto che il pernottamento era per motivi pratici e che giovedì pomeriggio lavorava, svolgendo lavori leggeri; è stato anche detto che la sovrana era delusa per non potere recarsi in Irlanda del Nord e ha ascoltato con riluttanza il consiglio dei suoi medici”. E secondo quanto appreso dall’agenzia britannica Pa, il breve ricovero della Regina Elisabetta è stato deciso in effetti per “ragioni pratiche”.

☀️🌙 Good evening, @GovGeneralNZ!



🇳🇿Yesterday, The Queen spoke to Dame Cindy Kiro, who will this week be sworn in as the new Governor General of New Zealand.



🎖The Queen invested Dame Cindy with the traditional Insignia of the Governor General. pic.twitter.com/q1VhI5ReYQ October 19, 2021

Il tutto per consentire alla monarca di sottoporsi ai controlli o esami ritenuti necessari, anche se c’è riserbo sulla tipologia di questi controlli. La Regina Elisabetta è attesa da molti impegni nel prossimo futuro, fino ai preparativi del Giubileo di Platino per il suo settantesimo anniversario sul trono, che cade nel 2022. Si tratta di un periodo molto impegnativo, insomma.