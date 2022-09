Si continua ancora a parlare della regina Elisabetta. La sua morte ha devastato il Regno Unito e il mondo intero, oltre ovviamente alla sua famiglia. Ed è notizia di poche ore fa di un retroscena clamorosa che riguarda il principe Harry. Si è appena saputo come ha scoperto del decesso della sovrana ed è alquanto singolare quanto sia successo. A rivelare tutto è stato Page Six e queste nuove indiscrezioni non faranno altro che alimentare nuove polemiche intorno ai reali inglesi. E chissà se giungeranno precisazioni.

Quando la regina Elisabetta se n’è andata per sempre, in pochi erano riusciti a salutarla un’ultima volta, infatti sembra che ce l’abbiano fatta solamente il nuovo re, Carlo III, e la principessa Anna. Dopo la sua morte è stato ora diffuso un retroscena sul principe Harry, che farebbe comprendere maggiormente quale sia l’atmosfera che si respira nella famiglia reale. Un gesto nei suoi confronti sicuramente poco carino e che potrebbe essere considerato come un allontanamento di una pace totale.

Regina Elisabetta, dopo la sua morte il retroscena sul principe Harry

Sicuramente il legame con il secondogenito di re Carlo III e Lady Diana e il resto della famiglia reale è tutt’altro che positivo. Ma con l’addio alla regina Elisabetta si sperava che qualcosa potesse essere risolto. Ma ciò che è venuto fuori dopo l’addio della sovrana non è incoraggiante, infatti parliamo di un retroscena riguardante il principe Harry molto brutto. A riferire tutto Page Six, che ha esordito così: “Il Principe Harry ha cercato disperatamente di arrivare al capezzale di sua nonna per dirle addio. La cosa scioccante è che ha scoperto che era morta solo leggendo gli articoli online”.

Poi Page Six ha scritto ancora: “Questo ce l’hanno riferito diverse fonti di palazzo. La tensione era impressa sul viso di Harry mentre veniva portato a Balmoral, la residenza scozzese della Regina, poche ore dopo la sua morte l’8 settembre. Un insider di Buckingham Palace ci ha detto che Harry era stato chiamato in Scozia da suo padre, il nuovo Re Carlo III, in mattinata. Tuttavia, nessuno della famiglia reale ha effettivamente chiamato Harry per dirgli della morte del monarca nel primo pomeriggio, portandolo a scoprirlo dal web quando è atterrato nel tardo pomeriggio”.

Infine, è stato ancora aggiunto: “Però la fonte ci ha assicurato che William ed Harry hanno parlato in più occasioni. Ci sono state delle cene e anche una riunione di famiglia. Questo è un primo passo. Secondo quanto ci riferiscono, Harry e la Markle sono tornati a casa loro a Montecito, in California, per riunirsi con i loro figli, Archie di tre anni, e Lilibet di uno”. Vedremo in futuro cosa accadrà.