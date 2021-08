“Tutti a casa, proteggiamo la regina”. Ansia a Buckingham Palace, scattano le misure attorno a Elisabetta

C’è preoccupazione intorno alla regina Elisabetta. La notizia che arriva dalla sua residenza scozzese di Balmoral non è affatto incoraggiante, infatti il coronavirus è riuscito ad insinuarsi, nonostante siano sempre applicate rigorosamente tutte le misure anti-contagio. Qualcosa però è andato storto e ora c’è chi è spaventato che possano esserci conseguenze negative per la sovrana. La notizia sta girando velocemente e in rete non si farà altro che parlare di questo fino all’auspicato cessato allarme.

Nei giorni scorsi la regina ha deciso di riconoscere alla principessa Anna un titolo appartenuto in passato al principe Harry e prima ancora a suo padre Filippo. Per i tabloid inglesi Anna è fortemente “raccomandata” per assumere il ruolo di Capitano Generale dei Royal Marines. Riguardo questa ipotesi, secondo una fonte vicina alla principessa che ha parlato al Sunday Times, Anna si sarebbe detta “molto desiderosa di assumere il ruolo”. Prima di lei il ruolo di Capitano Generale dei Royale Marines era stato ricoperto da Filippo per 64 anni.

La regina Elisabetta si sta godendo le sue vacanze estive nel castello di Balmoral, in Scozia, e tutto stava procedendo nel verso giusto fino a quando è arrivata la brutta notizia. Un membro del suo staff è risultato positivo al tampone e altri collaboratori sono stati isolati perché in contatto con lui. Nonostante ci sia un po’ di timore, la monarca avrebbe assunto una decisione netta e avrebbe fatto sapere di essere pronta a rimanere, anche se restano perplessità sulla sua scelta.





Secondo quanto è stato fin qui riferito da alcune fonti vicinissime alla regina Elisabetta, lei non avrebbe alcuna intenzione di interrompere anticipatamente le vacanze e di recarsi in un altro luogo. Questo relax lo ritiene fondamentale dopo aver vissuto momenti durissimi a causa della morte del marito Filippo di Edimburgo. Insieme a lei ci sono anche il principe Andrea, l’ex moglie Sarah Ferguson, la principessa Beatrice col marito Edoardo Mozzi, il principe Edoardo e Sophie di Wessex.

Una fonte ha riferito al ‘Sun’: “Sono stati mandati tutti a casa e la mensa e il bar del personale sono stati chiusi. Si trovano tutti in un isolato separato della tenuta”. La situazione sarebbe totalmente sotto controllo, dunque non ci sarebbero rischi particolari, visto che i dipendenti avrebbero comunque mantenuto le distanze di sicurezza e indossato le mascherine.