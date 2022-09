L’annuncio della morte della Regina Elisabetta II, sopraggiunta nel castello di Balmoral, in Scozia, è arrivato con un tweet delle ore19.33 di giovedì 8 settembre 2022. “La regina è morta in maniera serena a Balmoral nel pomeriggio”, ha reso noto Buckingham Palace nella nota. Poche ore dopo le prime parole ufficiali sono arrivate dal nuovo Re, Carlo, che salirà al trono con il nome di Carlo III.

“La morte della mia amata Madre, Sua Maestà la Regina, è un momento di grande tristezza per me e per tutti i membri della mia famiglia – si legge in una nota – Piangiamo profondamente la scomparsa di un amato sovrano e di una madre molto amata. So che la sua perdita sarà profondamente sentita in tutto il paese, nei regni e nel Commonwealth e da innumerevoli persone in tutto il mondo”.





Regina Elisabetta, “nessuno ha aspettato il principe Harry”

“Durante questo periodo di lutto e cambiamento io e la mia famiglia saremo confortati e sostenuti dalla nostra conoscenza del rispetto e del profondo affetto in cui la Regina era così ampiamente tenuta”, si conclude il messaggio del principe Carlo, che era al capezzale della madre insieme agli altri membri strettissimi della famiglia reale prima e durante l’annuncio.

Nessuno, a quanto pare, ha aspettato il principe Harry, arrivato a Balmoral ore dopo, da solo, quando ormai il mondo sapeva del decesso della Regina Elisabetta. Erano invece tutti presenti gli altri parenti stretti della Corona, compreso suo fratello William. A rivelare che il marito di Meghan Markle non c’era quando è stato dato il triste annuncio è stato Page Six.

Non sono noti i motivi che avrebbero spinto la Royal Family a non aspettare l’arrivo del principe Harry prima di dare l’annuncio della morte della Regina Elisabetta. Assenti giustificate a Balmoral, invece, Kate Middleton e Meghan Markle dal momento che nella stanza in cui la Regina ha esalato l’ultimo respiro erano ammessi soltanto i parenti più stretti di sangue.

“Cosa succederà dopo di lei”. Morte regina Elisabetta, la pesante profezia di Nostradamus