Re Carlo III ha annullato i suoi impegni pubblici a causa di effetti collaterali temporanei legati ai trattamenti contro il cancro che sta seguendo. La notizia è stata riportata dalla BBC da portavoce di Buckingham Palace che ha spiegato che il re ha avvertito dei fastidi a seguito di un trattamento medico programmato per il cancro, e che questi effetti collaterali hanno richiesto un breve periodo di osservazione in ospedale.

“A seguito di un trattamento medico programmato e in corso per il cancro, questa mattina il Re ha riscontrato effetti collaterali temporanei che hanno richiesto un breve periodo di osservazione in ospedale”, ha dichiarato il portavoce. “Sua Maestà è ora tornato a Clarence House e, come misura precauzionale, in seguito al parere medico, anche gli appuntamenti di domani saranno riprogrammati”.





Re Carlo in ospedale, effetti collaterali delle cure del cancro

La casa reale ha confermato che re Carlo III è stato sottoposto a osservazione ospedaliera a causa di effetti collaterali del trattamento contro il cancro. Il sovrano sta seguendo una terapia per un cancro, la cui diagnosi era stata resa pubblica a febbraio 2024 dopo che Carlo si era sottoposto a un intervento per un ingrossamento benigno della prostata. Sebbene i dettagli della sua condizione non siano mai stati rivelati, si sa che la scoperta del tumore è avvenuta durante i test a seguito di quella procedura, e che questo ha portato re Carlo a prendersi una pausa dalla vita pubblica per alcuni mesi.

“Durante il recente ricovero del Re per un ingrossamento benigno della prostata, è stata notata un’altra questione che ha destato preoccupazione. Successivi test diagnostici hanno identificato una forma di cancro”, recitava il comunicato stampa diffuso da Buckingham Palace, che ha confermato la malattia che ha costretto Carlo III a un periodo di convalescenza. Il sovrano ha seguito regolarmente le cure prescritte dai medici e si era ritirato dalla scena pubblica, proprio come la nuora Kate Middleton, che sta affrontando lo stesso tipo di patologia.

Nel corso della sua vita, Carlo ha affrontato anche altre problematiche mediche minori. Nel 2008 si è sottoposto a un intervento di routine per rimuovere un’escrescenza non cancerosa dal naso. Nel 2003, invece, si è operato per un’ernia in un ospedale privato, e al momento della dimissione il giorno successivo scherzò con i giornalisti presenti. Il re ha anche un problema alla base della colonna vertebrale e ha spesso parlato del suo dolore cronico alla schiena. È noto che durante le sue visite ufficiali viaggi con un cuscino.