Re Carlo III, sfregio nel giorno del suo compleanno. Non potrà sicuramente mai dirlo pubblicamente, ma la delusione del sovrano sarà stata enorme dopo aver assistito a qualcosa di inaspettato. Lui è nato il 14 novembre e ha dunque compiuto 74 anni, ma è successo qualcosa di inimmaginabile, ma accaduto prima quando regnava sua madre Elisabetta II. Questo è il primo compleanno da monarca, ma presumibilmente si aspettava un gesto certamente più positivo. Invece ha avuto davvero una sorpresa tutt’altro che piacevole.

Quindi, re Carlo III ha avuto un vero e proprio sfregio per il suo compleanno e chissà se ci sarà possibilità di recuperare. Nei giorni scorsi lui e la regina consorte Camilla Parker Bowles si trovavano in visita ufficiale presso la cittadina di York: stavano svelando una statua dedicata alla defunta regina Elisabetta, la prima inaugurata dopo la sua scomparsa quando all’improvviso sono stati oggetto di un lancio di uova da parte di un uomo. Come riporta il Mirror, la polizia ha subito bloccato l’uomo, lo ha spinto in terra e arrestato mentre la folla gridava “Vergognati” e “Dio salvi il re”.

Re Carlo III, sfregio nel giorno del suo compleanno: vip non gli fanno auguri

Che colpo di scena su re Carlo III: uno sfregio inaspettato gli ha praticamente rovinato il compleanno. Questa ricorrenza era rispettata in maniera molto stringente, quando la compianta regina Elisabetta la festeggiava. Arrivavano infatti messaggi da ogni parte del mondo, ma ora è accaduto qualcosa di insolito e sicuramente di non bello nei confronti del sovrano. Alcuni personaggi famosi hanno dunque creato una situazione inedita, che non sarà stata accolta favorevolmente dall’uomo. Vediamo cosa è successo in queste ore.

A differenza di quanto successo in passato con Elisabetta II, re Carlo III non ha ricevuto messaggi di auguri da parte dei sudditi famosi inglesi, che invece avevano avuto tutt’altro atteggiamento con la madre dell’attuale monarca. Ad esempio, a fare rumore sono stati i silenzio di gente dello spessore di Elton John, Millie Bobby Brown, David Beckham, Adele, Sting e Lewis Hamilton. La regina invece aveva tantissimi messaggi anche sui social network, ma stavolta tutto questo non è successo e il dispiacere di lui sarà stato notevole.

Invece sulla pagina ufficiale della Royal Family è stato pubblicato un filmato, con l’esecuzione della canzone Happy Birthday in onore di re Carlo III: “Happy Birthday è stato suonato in occasione della cerimonia del cambio di guardia di oggi per il compleanno di sua maestà il re”.