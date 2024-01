Re Carlo III d’Inghilterra, come sta il sovrano. Le giornate continuano a essere tese tra i corridoi di palazzo. Dopo la notizia in merito alle condizioni di salute di a Kate Middleton e il misterioso intervento “all’addome”, anche per Re Carlo la situazione non sembra essere delle migliori. Il sovrano è stato operato nello stesso ospedale dove è ricoverata la nuora, la London Clinic. Re Carlo III al momento non può dunque fare fronti agli impegni del Regno e dovrà essere momentaneamente sostituito.

Come sta Re Carlo III, ansia tra i sudditi. “Il re è stato ricoverato in un ospedale di Londra per cure programmate – la nota di Buckingham Palace – Sua Maestà desidera ringraziare tutti coloro che hanno inviato i loro auguri durante la scorsa settimana ed è lieto di apprendere che la sua diagnosi sta avendo un impatto positivo sulla consapevolezza riguardo la salute pubblica”.

Come sta Re Carlo III, ansia tra i sudditi: la situazione del sovrano dopo l’operazione

L’intervento sembra aver dato al momento esito positivo, ma per il sovrano sarà necessario il riposo. Inizialmente prese in considerazione due notti prima delle dimissioni, poi però estese a tre. Pochi giorni fa, come rivelato dal Sun, Camilla lo aveva invitato a “rallentare” per “non stancarsi troppo” dopo aver partecipato ad oltre 500 eventi. Nonostante ciò, si vocifera in Palazzo, il sovrano proverà comunque a essere presente ad alcune udienze private. Per altro genere di impegni verrà invece sostituito.

A prendere il posto di Re Carlo III sarà la regina Camilla e ovviamente l’erede al trono William, ovvero i primi nomi a essere stati indicati entro la Counsellors of State. La lista dei Counsellors of State è stata per così dire ‘estesa’ per scelta del sovrano stesso e dopo la morte della regina madre. I ‘sostututi’ in casi simili dovranno agire in coppia e avere più di 21 anni. E oltre ai nomi di Camilla e di William, la normativa includerebbe anche i nomi di Anna e del fratello minore Edoardo, posto che Harry e il principe Andrea risultano distanti dalle burocrazie di Palazzo.

Re Carlo, 76 anni, aveva deciso di rivelare a tutti la sua diagnosi – prostata ingrossata – “per spronare molti altri uomini a sottoporsi a controlli in caso di sintomi”. Effettivamente dopo la notizia il numero di britannici che si sono rivolti alla sanitaria pubblica “Nhs” per la stessa diagnosi si sono quasi decuplicati.