Buckingham Palace rompe il silenzio sulle condizioni di salute di Re Carlo III d’Inghilterra. Negli ultimi giorni si erano diffuse notizie molto preoccupanti sulle condizioni del sovrano inglese malato di tumore alla prostata. Secondo le informazioni rilanciate da numerosi organi di stampa inglesi e stranieri infatti per Carlo ci sarebbe stato un aggravamento repentino. Voci che avevano gettato nello sconforto e nella disperazione i sudditi della corona.

Oltre a ciò, si parlava anche della decisione presa da parte dei funzionari di palazzo di rivedere il piano dei funerali del sovrano. Un segnale interpretato da molti come l’ulteriore conferma di una situazione sempre più critica. Tutte queste notizie hanno inevitabilmente aumentato la pressione su Londra. La corona inglese ha quindi deciso di diffondere un comunicato per spiegare come stanno le cose.

Buckingham Palace rompe il silenzio sullo stato di salute di Re Carlo

Pochi minuti fa tramite i canali ufficiali di Buckingham Palace è stata diffusa una nota che fa chiarezza su quali sono le condizioni di salute di Re Carlo e su cosa lo aspetta nei prossimi giorni: “Sua Maestà il Re tornerà presto ai doveri pubblici dopo un periodo di cura e recupero dopo la sua recente diagnosi di cancro. Per contribuire a segnare questo traguardo, il Re e la Regina faranno una visita congiunta in un centro di cura per il cancro martedì prossimo, dove incontreranno specialisti medici e pazienti. Questa visita sarà la prima di una serie di impegni esterni che Sua Maestà intraprenderà nelle prossime settimane”.

Carlo e Camilla svolgeranno anche degli incontri istituzionali: “Inoltre, il Re e la Regina ospiteranno le loro Maestà l’Imperatore e l’Imperatrice del Giappone per una visita di Stato a giugno, su richiesta del governo HM”. La nota si conclude con un pensiero per i messaggi di sostegno: “Con l’avvicinarsi del primo anniversario dell’Incoronazione, le Loro Maestà sono profondamente grate per le tante gentilezze e gli auguri ricevuti da tutto il mondo durante le gioie e le sfide dell’anno passato”.

Sull’esito delle cure anti tumorali, il quotidiano La Repubblica riporta le parole di un portavoce di di Buckingham Palace “È ancora troppo presto per dirlo, ma il team di dottori che segue Sua Maestà è decisamente rincuorato dai progressi visti sinora. Ora potrà riprendere a partecipare ad eventi pubblici ma la situazione verrà costantemente valutata dai medici. In ogni caso, il sovrano continuerà il suo lavoro ufficiale in residenza, come fatto sinora durante il periodo di cura”.

La notizia ha fatto velocemente il giro del mondo ed è stata accolta con gioia dai sudditi e dagli appassionati delle vicende della famiglia reale, molto preoccupati dalle terribili voci che si erano diffuse negli ultimi giorni.