Pessima notizia per Harry e Meghan Markle. L’ennesima umiliazione è arrivata dalla famiglia reale, che ha preso una decisione che purtroppo per loro era nell’aria. Chi sperava in qualche cambiamento drastico in senso positivo resterà molto deluso, visto che non ci sarebbe alcun riavvicinamento particolare. E dovrebbero restare lontani in un momento importante dell’anno.

Harry e Meghan Markle presumibilmente si aspettavano una scelta simile e la famiglia reale non ha fatto molto per evitare tutto questo. Dunque, delusione totale per chi si augurava una sorta di pace definitiva. Andiamo a scoprire insieme cosa è stato rivelato dagli organi di stampa inglesi, che hanno diffuso la triste informazione.

Leggi anche: “Cambiano paese”. Harry e Meghan Markle e la clamorosa decisione: dove e perché





Harry e Meghan, ennesima umiliazione dalla famiglia reale

Il sito People ha fatto sapere che Harry e Meghan non dovrebbero festeggiare il Natale in compagnia della famiglia reale. E questo è il sesto anno di fila in cui i duchi di Sussex vengono esclusi dalla Royal Family, che non avrebbe inviato alcun invito a loro e ai figli. Soltanto nel 2018 erano stati tutti assieme, ovvero nell’anno in cui c’era stato il loro matrimonio.

Harry e Meghan non mancheranno unicamente ai festeggiamenti del Natale in Inghilterra. Già in passato c’è stata la loro assenza alla parata del Trooping the Colour di giugno. Harry si è incontrato col papà, re Carlo, solamente a febbraio quando il sovrano aveva fatto sapere di avere un tumore. E si è anche scoperto dove i duchi di Sussex saranno nel periodo festivo.

Il Natale dovrebbe essere festeggiato da Harry e Meghan, insieme ai loro figli, negli Stati Uniti dove vivono da tempo. Da 5 anni ormai trascorrono queste feste negli Usa, ben distanti dalla Royal Family.