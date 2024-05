Nelle ultime ore Kate Middleton è finita di nuovo sotto i riflettori. La sua salute è sempre più un rebus. Adesso arrivano anche le dichiarazioni del principe William. A spiegare che qualcosa non andasse come previsto era stato il sito di gossip Radar Online. “Lei sta facendo grandi sforzi per nascondere il disagio, soprattutto ai bambini. Purtroppo, però, sta diventando sempre più difficile”, spiegava. Stando a queste ultime rivelazioni, Kate avrebbe stanchezza e nausea.

E altre problematiche fisiche sempre legate alla chemio. Lei sta cercando di non farsi vedere debole, infatti sta provando ad essere molto coraggiosa per non rendere tristi i suoi figli. A sostegno di queste indiscrezioni l’annuncio di ieri rimbalzato dalla BBC.





Il principe William informa sulle condizioni di Kate

In un comunicato telegrafico si spiegava come la principessa, per ora, non tornerà agli impegni pubblici. “È sempre stato chiarito che la principessa non smetterà mai di impegnarsi per le cause in cui crede – ha spiegato il portavoce – ma adesso la sua priorità è avere spazio e privacy per curarsi e guarire. Non è previsto che la principessa ritorni al lavoro finché non avrà il via libera del team medico”, conclude la nota.

Parole alle quali risponde indirettamente William. Si tratta della voce del principe, e quindi equivalante ed un comunicato ufficiale. In una visita alle Isole Scilly qualche giorno fa, il primo da quando è diventato duca di Cornovaglia, il principe del Galles, interrogato sullo stato di salute della moglie e dei tre figli, ha detto: “Kate sta bene, grazie”. Per William la situazione è davvero molto difficile. Oltre alla malattia della consorte è in apprensione anche per il padre.

Tuttavia cerca di essere il più presente possibile nella vita della principessa. “Sta cercando di essere la sua roccia pur prendendosi cura dei bambini e continuando a svolgere i doveri ufficiali. Questo è un territorio inesplorato per entrambi”, ha spiegato ancora Radaronline.it