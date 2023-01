Il principe Harry non smette di far parlare di sé, dopo le rivelazioni all’interno del libro ‘Spare’ (che si annuncia un best seller in tutto il mondo con il suo carico di imbarazzi) ora torna a parlare dei giorni in cui la Regina è morta. Giorni in cui, spiega, si sarebbero verificati delle ‘cose orribili’ con comportamenti fuori da ogni logica. L’attacco, l’ennesimo alla famiglia reale, è durissimo e certo farà molto parlare anche ora che la popolarità del principe Harry precipita tra i sudditi di Re Carlo.



Racconta Harry come: “Il giorno in cui lei è morta, c’è stata una reazione davvero orribile da parte dei membri della mia famiglia. Loro erano in disparte e poi i briefing, le indiscrezioni e le soffiate. Io ero tipo: ‘Siamo qui per celebrare la vita della nonna e piangere la sua perdita, possiamo stare insieme come una famiglia?’. Ero lì seduto e chiedevo di stare insieme come una famiglia, non come un’istituzione”.

Principe Harry: “Ho saputo della morte della Regina dai media”



E ancora: “Posso capire che per loro è difficile separare le due cose, ma in quel momento speravo di vedere una famiglia e non un’istituzione e invece non è stato così. Non avrei dovuto essere sorpreso, visto che non ho saputo della morte di mia nonna come il resto di loro. Ho scoperto tutto dai media e questo è stato molto brutto”.



“Mi hanno avvisato che non stava bene. Così ho cercato di raggiungerli per volare con loro in Scozia. Ma non sono stato invitato nell’aereo che hanno preso. L’aereo su cui hanno viaggiato aveva posto sufficiente per tutti, ma nel giro di due ore tutti i membri della famiglia erano in volo senza di me, così ho preso un volo di linea”.



Quindi conclude: “Mia moglie era stata proprio bandita e quindi non è potuta venire. Quando sono arrivato ho appreso della morte di mia nonna dagli articoli. Poi sono entrato nella sala e mia zia era lì per salutarmi. Mi ha chiesto se volevo vederla. Ci ho pensato qualche secondo. Era nella sua camera da letto. In realtà ero davvero felice per lei. Perché aveva completato la sua vita e suo marito la stava aspettando. Loro due oggi riposano insieme”.