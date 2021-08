Emerge solo adesso un particolare davvero inaspettato sul principe Carlo. Certo, voci su di lui e questa donna se ne sono rincorse a lungo ma senza avere alcuna certezza in merito. Si è parlato inizialmente di una bellissima e profonda amicizia, poi di una presunta storia d’amore tenuta all’oscuro da tutti. Indiscrezioni che mai hanno trovato conferme ufficiali, ma adesso è la vip a rompere il silenzio e a svelare che qualcosa di bello e inatteso è successo davvero un po’ di tempo fa. E l’ha resa felice.

Il personaggio famoso in questione ha voluto rivelare tutto in un’intervista rilasciata in modo esclusivo a Ross King su Lorraine. Le sue parole sono poi state riportate dall”Independent’, che ha dunque pubblicato un articolo su questo succoso retroscena. La conoscenza tra i due è molto datata, infatti pare che il primo incontro in assoluto sia avvenuto prima che l’erede al trono d’Inghilterra conoscesse la futura moglie Lady Diana e precisamente nel 1974. Andiamo a vedere cosa è successo.

Il principe Carlo ha conosciuto questa donna, famosissima cantante e attrice, proprio durante un set cinematografico. E lei ha voluto svelare a sorpresa di aver ricevuto dal figlio della regina Elisabetta un meraviglioso dono: “Ho visto questo mazzo di fiori e ho detto: ‘Chi me l’ha mandato?’ E il mio assistente ha risposto: ‘Un fan di nome Charles'”. E quindi era stato proprio il principe Carlo ad inviargli nella sua camera di hotel quel regalo, raccolto poco prima dal suo giardino personale.





L’artista in questione è Barbra Streisand. Secondo quanto riferito nel 2006 in un’autobiografia che non è mai stata autorizzata dalla donna, lei e il principe Carlo “avrebbero avuto atteggiamenti molto affettuosi”. Quindi, si prediligerebbe l’ipotesi di una relazione sentimentale. Comunque la cantante è pronta a fornire tutti i dettagli sulla sua vita privata, infatti quando compirà 80 anni nel 2022 pubblicherà ufficialmente la sua biografia, che potrebbe anche tirar fuori segreti sul principe inglese.

