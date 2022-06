Prima foto di Lilibet Diana. È la fotocopia di papà Harry, la figlia del secondogenito di Carlo e Diana Spencer e Markle: capelli rossi e sguardo dolce per la seconda foto ufficiale in cui, finalmente, si vede il suo volto. La prima era stata scattata lo scorso Natale, per la classica cartolina di auguri, ma la piccola Lilibet si vedeva a malapena e fino a oggi quella era stata l’unica foto in cui era stata ritratta la piccola.

Ora la prima foto di Lilibet Diana arriva a sorpresa, in occasione del suo primo compleanno. Protagonista Lilibet Diana Mountbatten-Windsor. La secondogenita del ‘principe’ William e della moglie, l’ex attrice americana Meghan Markle, che ha compiuto un anno lo scorso 4 giugno, proprio nel pieno dei festeggiamenti per il Giubileo di Platino della regina Elisabetta II, sua bisnonna, sovrana del Regno Unito da ben settant’anni.





Prima foto Lilibet Diana, la figlia di Harry e Meghan Markle

Proprio in Inghilterra la bambina ha spento la sua prima candelina. A pubblicare gli scatti il fotografo, e amico dei duchi di Sussex, Misan Harriman. Lo stesso che aveva diffuso la foto di Meghan con il pancione, per annunciare la notizia della sua seconda gravidanza. Il primo compleanno della più piccola di casa Sussex ha coinciso con i festeggiamenti del Giubileo di Platino della sovrana.

La prima foto di Lilibet Diana sono state scattate al Frogmore Cottage durante la festa della figlia di Harry e Meghan Markle e sorella di Archie, a cui avrebbe preso parte anche la regina Elisabetta, impegnata anche nei festeggiamenti del Giubileo di Platino.”È stato un privilegio celebrare il primo compleanno di Lilibet con la mia e la sua famiglia”, ha scritto Misan Harriman a corredo degli scatti.

Ora la prima foto di Lilibet Diana – Il giornalista ed esperto reale Chris Ship su Twitter ha raccontato che per il compleanno di Lilibet è stato organizzato un picnic in giardino. “Harry e Meghan sono stati profondamente commossi dai tanti auguri ricevuti”, ha scritto Chris Ship. “La coppia ha definito lo scatto spontaneo e puro. E sono stati lieti di condividerla”.

