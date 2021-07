“E Lilibet Diana?”. Harry e Meghan, la scoperta sulla figlia dei duchi. Buckingham Palace tace

Che Harry e Meghan non siano ben visti è cosa nota. Recentemente proprio su Meghan è scoppiata una nuova bomba. Sembra infatti che la principessa Anna, poco prima delle nozze, avesse avvertito Harry. “Non sposarla, è inadatta per te e per il Paese”, sarebbero state le sue parole. La secondogenita della regina Elisabetta aveva intuito anche prima di William e di Kate Middleton che l’ex attrice non era in grado di ricoprire quel ruolo dentro la Famiglia Reale.



Le tensioni nella famiglia reale sono decisamente molto alte, anche se si sta facendo di tutto per ricomporre quanto possibile la frattura per giungere almeno ad una sorta di tregua. Nelle settimane scorse era circolata la notizia che Harry e Meghan sarebbero pronti a mettere in pratica una decisione che potrebbe rasserenare gli animi e rendere felice la regina Elisabetta.



Come tutti sanno Harry e Meghan Markle hanno avuto da poco l’enorme gioia di diventare nuovamente genitori con la nascita della piccola Lilibet Diana. Ed ecco che la decisione sul battesimo sarebbe davvero clamorosa. Infatti, la coppia avrebbe deciso di svolgere la cerimonia a Windsor sotto gli occhi della regina Elisabetta. A riferirlo è l’esperto di reali Richard Eden, il quale ha annunciato.







“Vogliono una cerimonia reale. Harry l’ha detto a diverse persone che vogliono far battezzare Lili a Windsor, proprio come suo fratello”. Queste le intenzioni, ma qualcosa sembra proprio non tornare. La piccola Lilibet Diana, figlia del principe Harry e di Meghan Markle, deve ancora essere aggiunta alla linea di successione della famiglia reale riportata sul sito ufficiale in cui i neonati reali sono inseriti solitamente a sette settimane dopo la nascita.





Nel sito ufficiale, infatti, non è ancora riconosciuto il nome della seconda figlia di Harry e Meghan. Eppure Lilibet è nata lo scorso 4 giugno negli Usa, come riportato dal Daily Mail. Infatti come riporta il tabloid inglese, ad occupare il posto della damigella (l’ottava linea di successione) c’è ancora il principe Andrew. Un brutto colpo visto che persino il nome di Lucas, il figlio di Zara e Mike Tindall che è il 22° in linea di successione al trono, è stato inserito prima del nome di Lilibet Diana.