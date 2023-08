Moltissima gente aspettava queste previsioni e ora finalmente Paolo Fox ha parlato. Si è soffermato sull’oroscopo in vista dell’arrivo di Ferragosto e al settimanale Di Più ha voluto specificare segno per segno cosa ci aspetta nei prossimi giorni. Ovviamente tutti sono rimasti delusi o felici, a seconda delle dichiarazioni dell’astrologo. E possiamo subito partire con i primi segni zodiacali, prendendo come spunto le sue affermazioni al settimanale Di Più Tv.

Paolo Fox, parlando delle previsioni dell’oroscopo su Ferragosto, ha detto: “Ariete: per chi non ha una storia d’amore, nella settimana di Ferragosto potrebbe esserci un colpo di fulmine! Venere, intanto, rimane in ottimo aspetto; Toro: a Ferragosto le coppie avranno la possibilità di risolvere un problema. Il cuore ha bisogno di stabilità perciò bisogna parlare con chi può diventare un riferimento per il futuro; Gemelli: per coloro che non hanno una storia d’amore una giornata di riferimento sarà proprio quella di martedì 15, Ferragosto; per le coppie, invece, piccoli problemi da risolvere”.

Paolo Fox, l’oroscopo per Ferragosto: cosa succederà segno per segno

Ovviamente il discorso di Paolo Fox è proseguito con tutti gli altri segni dell’oroscopo. Sempre riferendosi a Ferragosto e comunque alla settimana prossima, ha aggiunto a Di Più Tv: “Cancro: nel weekend che precede Ferragosto per i single un’amicizia potrebbe diventare amore; interessanti anche per le coppie le giornate del fine settimana prima di Ferragosto. Leone: con Sole e Luna nel segno, a Ferragosto gli incontri saranno più semplici per coloro che non hanno una storia d’amore; cielo positivo anche per le coppie che vogliono rafforzare il loro legame; Vergine: nei prossimi giorni bisognerà curare le relazioni con i parenti; le stelle della settimana di Ferragosto aiuteranno i single a vivere nuovi e travolgenti amori”.

Fox ha aggiunto sugli altri segni: “Bilancia: un incontro speciale potrà arrivare nella giornata di martedì 15, perciò l’astrologo consiglia ai single di non chiudersi in casa ed essere ottimisti; Scorpione: proprio a Ferragosto qualche single potrebbe innervosirsi o sentirsi un po’ fuori gioco; poco dopo, invece, esattamente a metà della prossima settimana, nelle coppie servirà prudenza. Sagittario: a Ferragosto i single potrebbero sentire un richiamo sentimentale forte; possibili incontri promettenti; le coppie, invece, devono cercare di un diversivo per un risveglio; Capricorno: preoccupazioni per persone care che non stanno bene; nel fine settimana che precede il Ferragosto le coppie potrebbero dover risolvere un piccolo problema”.

E infine, sempre in riferimento al periodo più rilevante dell’estate, Paolo Fox ha concluso facendo le previsioni su Acquario e Pesci: “Acquario: difficoltà per le coppie che sono in crisi già dall’anno scorso e a Ferragosto i problemi per tale crisi si faranno sentire di più rispetto al solito; Pesci: nei giorni poco dopo Ferragosto, quindi a metà settimana, nella vita di coppia sarà prudente evitare discussioni; attenzione alle spese la settimana prossima”.