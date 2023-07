Estate 2023, cosa si nasconde dietro gli astri? L’oroscopo di Paolo Fox per il mese di agosto arriva puntuale come sempre, rivelando segno dopo segno, cosa ci attenderà nelle prossime settimane estive. Amori, vecchi e nuovi, amicizie che tornano, progetti lavorativi futuri ed energie da ricaricare per ripartire al meglio, tutto questo e molto altro prevedono le stelle. L’esperto lo ha raccontato nel dettaglio, rivelando a tutti il segno baciato dalla dea della fortuna ma anche quello che dovrà lavorare ancora tanto per raggiungere la tanto aspirata meta del successo.

L’oroscopo di Paolo Fox per il mese di agosto 2023. Cosa prevedono le stelle? I giorni di relax per molti sono già iniziati e sotto l’ombrellone è sempre piacevole sbirciare il destino previsto per ogni segno zodiacale. L’estate, si sa bene, è la stagione del relax e non solo del divertimento. Cullati dalle onde del mare e baciati dai raggi del sole, tutti hanno modo di raccogliere i pensieri e talvolta riavvolgere il nastro e ricominciare da se stessi.

Leggi anche: “Succederà nei prossimi giorni”. Oroscopo, Paolo Fox avverte soprattutto questi segni





L’oroscopo di Paolo Fox per il mese di agosto 2023. Cosa prevedono le stelle? Le previsioni dell’esperto

Lo sanno bene i nati sotto il segno dell’Ariete, che dovranno prepararsi a un incontro molto fortunato in vista degli eventi futuri. Il consiglio di Paolo Fox è quello di lanciarsi tra le braccia dell’amicizia, magari con una bella festa. Si passa poi al segno del Toro. Per chi è in coppia, la proposta di matrimonio tanto attesa potrebbe veramente arrivare. Una partenza in vista da prendere in considerazione. Poi è la volta dei nati sotto il segno dei Gemelli. La diplomazia, questa volta, tornerà come qualità preziosa da cui uscirete vincenti e risolutivi in una questione lasciata in sospeso.

Poi i nati sotto il segno del Cancro, pronti alle conquiste? La passione brucia forte tanto quanto il sole di agosto e forse è il momento giusto di incanalare verso la persona giusta tutti i desideri che avete nel cuore da tempo. Il mese di agosto è anche il mese dei nati sotto il segno del Leone, per i quali la questione principale da risolvere sembra essere la burocrazia, soprattutto per chi ha in mente di comprare una macchina o una casa. Per i nati sotto il segno della Vergine, ebbene si, quella proposta da parte di un familiare potrebbe non convincervi troppo. Bilancia all’insegna della creatività, era proprio quello che ci voleva per fare entrare in porto quel lavoro.

Scorpione e Sagittario camminano a braccetto, finanze più sicure per gli scorpioncini da un lato, e incontri sociali più saldi per i sagittari, meglio approfittare e trarre un’importante lezione di vita. I nati sotto il segno del Capricorno sempre meglio rallentare e prestare orecchie alle parole di chi vi vuole davvero bene. Acquario e il lavoro, sarà forse arrivato il momento di aprirsi all’ascolto? Secondo le stelle si, quindi approfittate di una figura di un anziano che potrà ridurvi il carico che portate da tempo. In ultimo i Pesci, sempre in cerca di un amore che sembrava non arrivare mai, e invece…