Oroscopo di Natale, le stelle di Paolo Fox del fine settimana di Natale. Amore, ma anche fortuna e denaro, sono queste le dimensioni che chiamano tutti a interrogarsi sul destino. E puntuale come sempre, ci pensa il noto astrologo a rispondere a ogni dubbio. Segno per segno, ecco le previsioni del weekend natalizio in arrivo.

Oroscopo di Natale 2022 di Paolo Fox. Nessuno scappa alla tentazione di conoscere qualcosa in più ben inciso nelle stelle. Scettici o meno, l’oroscopo rappresenta un momento di consultazione quotidiana, soprattutto in questo periodo dell’anno dove si è maggiormente esposti a dilemmi che riguardano il proprio futuro. Senza nulla temere, Paolo Fox ha risposto con il suo oroscopo in vista del 24 e del 25 dicembre.

Oroscopo di Natale 2022 di Paolo Fox: le previsioni del weekend segno per segno

Si parte dal capolista dello Zodiaco. I nati sotto il segno dell’Ariete dovranno prepararsi a un weekend denso di forti emozioni in ambito sentimentale. Tempo di coccole da trascorrere tra i propri cari e passa ogni paura. Per i Toro, invece, saranno giorni di confronto e anche di sorprese: sotto l’albero ad attendervi un regalo importante. E ancora, i Gemelli, che hanno già dato molto sul lavoro e raccoglieranno i frutti della fatica, ma largo anche al riposo e relax, ne avete bisogno. Bene anche i Sagittario, che potranno rilassare i nervi dopo giorni di compere sfrenate.

Per i nati sotto il segno del Cancro, le giornate del 24 e del 15 dicembre vi vedranno fare su e giù sull’altalena delle emozioni, provate a trovare equilibrio tra dubbi e certezze da non mettere in discussione. Per i Leone, sogni che potrebbero davvero realizzarsi, d’altronde siete voi le regine e i re dello Zodiaco. Per i Vergine la fortuna sarà di casa, soprattutto se all’orizzonte si intravede un nuovo amore. Bilancia messi alle strette, ma con la giusta selezione riuscirete a dare valore al tempo e alle persone.

I nati sotto il segno dello Scorpione potranno riscoprire il gusto di ritrovarsi nel calore familiare, un lusso per voi sempre pronti a muovere montagne intere con il solo potere della mente. Capricorno trascurati, o così vi sentite, ma umori che saranno passeggeri e che spazzeranno via i cattivi presentimenti grazie alle novità in vista: non perdete questo treno. Per i nati in Acquario, Natale sereno oltre ogni aspettativa, non dubitate più di potervi concedervi alle coccole e alla spensieratezza. Pesciolini tutta passione, due giorni intensi che non aspettano che voi.