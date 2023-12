Nuovo aggiornamento di Paolo Fox e Branko, che ora si sono soffermati sull’oroscopo dell’amore 2024. Segno per segno hanno svelato chi sarà più fortunato e chi meno. Ci saranno ovviamente delle differenze e chissà se queste previsioni si concretizzeranno poi in fatti nei prossimi mesi. Innanzitutto possiamo partire dalle dichiarazioni del volto de I fatti vostri, che sono state riprese dal sito Travelglobe.it.

Paolo Fox e Branko si sono concentrati anche sull’oroscopo dell’amore per il 2024 ormai in dirittura d’arrivo. Il primo astrologo ha cominciato spiegando cosa accadrà all’Ariete, infatti dovrà fare di tutto nei primi mesi per riuscire ad ottenere gli obiettivi prefissati. Nella prossima primavera ci saranno buoni sviluppi sentimentali per il Toro, anche se sarà l’autunno la svolta vera. Gemelli vivrà invece bei momenti in primavera.

Paolo Fox e Branko, l’oroscopo dell’amore 2024 segno per segno

Sempre Paolo Fox, prima di passare alle previsioni di Branko, ha rivelato che l’oroscopo dell’amore 2024 è favorevole per Cancro, che nei primi mesi del nuovo anno potrebbe trovare una persona speciale. I nati sotto il segno del Leone avranno una grossa novità amorosa in autunno, mentre la Vergine dovrà essere prudente e dovrà dare importanza al partner. La Bilancia avrà un inizio anno buono e chi non ha relazioni potrebbe beneficiare di una sorpresa positiva. Scorpione avrà qualche dubbio che supererà dalla primavera; Sagittario si fidanzerà entro dicembre 2024. Cose promettenti sono previste anche per Capricorno così come per Acquario e i Pesci avranno un legame ancora più forte.