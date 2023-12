Oroscopo 2024, ecco chi dovrà stare attento alla propria salute. Come sempre quando un anno sta per finire arrivano le previsioni per l’anno nuovo, stavolta a parlare è l’astrologa Vega. Sulla Gazzetta del Sud scrive che quelli in arrivo saranno 12 mesi “dinamici e imprevedibili” e che ci saranno inevitabili riflessioni e svolte. “Con l’avvento di nuovi cicli planetari e significativi allineamenti astrali, il 2024 inviterà a una profonda introspezione e a riconsiderare le scelte fatte in passato”.

“Per molti – prosegue Vega – sarà un momento per rivedere gli obiettivi personali e le aspettative, mentre altri saranno incoraggiati a prendere decisioni con maggiore determinazione”. Poi sotto con le previsioni segno per segno. Ariete – Il 2024 promette progressi finanziari per gli Arieti, con maggiore sicurezza economica. L’amore sarà vivace, ma è necessaria cautela nelle nuove relazioni. La salute richiede attenzione allo stress.

La salute nel 2024 segno per segno e i rimedi da adottare

Toro – Il Toro dovrà vedersela con alti e bassi finanziari, serviranno prudenza e revisione del budget. Nella vita amorosa possono esserci tensioni seguite da periodi di chiarimento. Per quanto riguarda la salute attenzione al fegato e al sistema ormonale. Gemelli – Il 2024 sarà buono finanziariamente, ma l’amore può presentare sfide. La salute richiede attenzione allo stress e una dieta equilibrata. Cancro – L’anno inizia con prospettive economiche positive per i nati in questo segno, con opportunità internazionali. Nell’amore, ci sono nuove opportunità romantiche. La salute richiede un approccio olistico al benessere.

Leone – Alti e bassi finanziari nel 2024. L’amore è promettente, ma la salute richiede attenzione a infezioni e malattie respiratorie. Vergine – Il 2024 inizia con preoccupazioni finanziarie, ma la salute è collegata al miglioramento finanziario. In amore passione e intimità. Bilancia – L’anno finanziario sarà stabile, sì a investimenti significativi. L’amore è promettente, ma l’equilibrio è essenziale. La salute richiede attenzione a capelli, pelle e occhi. Scorpione – Ci saranno opportunità finanziarie, ma è necessario tagliare le spese. Nell’amore stabilità e armonia. La salute è protetta, ma è necessaria la precauzione.

Sagittario – 2024 di crescita finanziaria, da evitare spese impulsive. Nell’amore ci sono incontri significativi. La salute richiede moderazione nelle attività fisiche. Capricorno – Il 2024 porta un aumento dei guadagni, ma richiede equilibrio tra lavoro e riflessione. Nell’amore, possono sorgere tensioni. La salute richiede precauzione e riflessione. Acquario – Quest’anno sarà particolarmente favorevole per avventurarsi in nuovi progetti e brillerà di romanticismo e passione. Fondamentale mantenere l’equilibrio fisico e mentale. Pesci – Il 2024 risplende di prosperità finanziaria. Nella sfera affettiva l’anno promette serenità e crescita. Per quanto riguarda la salute non trascurate alcun sintomo.

