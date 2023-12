Che anno sarà il 2024? A tre segni in particolare la vita potrebbe cambiare davvero. Fortuna, amore, lavoro, le stelle sembrano aver scelto i loro preferiti. A fare i conti in tasca agli astri è il sito oroscopo.it che analizza con dovizia di particolari tutti e dodici i segni dello zodiaco. L’arte di guardare le stelle e scoprire gli effetti che astri e pianeti esercitano sulla vita degli uomini è tra le più antiche della storia dell’uomo e comune ad ogni cultura, abituata a cercare risposte quando la scienza si ferma.

L’oroscopo, in particolare, parte dal presupposto che ogni costellazione possa essere influenzata dai pianeti che si trovano in quel momento in transito. Dal sole: che significa fortuna, gioia e serenità. A Plutone che invece gli astrologi guardando come fumo negli occhi. Di seguito troverete le ultimissime previsioni.

Oroscopo 2024, anno fortunato per questi segni

Iniziamo con il dire che il 2024 non sarà caratterizzato, per quanto riguarda i transiti, da sconvolgimenti eclatanti. Per Vergine, Pesci, Gemelli e Sagittario (i segni non unitari, per questo che tra le loro caratteristiche ci sono l’adattabilità, la flessibilità, il movimento, il sapersi adattare alle diverse situazioni) sarà un anno senza squilli. Peggio andrà per Leone e Scorpione.

