In questi giorni a tenere banco è stata la salute di re Carlo, con voci allarmanti che parlavano addirittura di funerali già preparati. Invece Buckingham Palace ha smentito tutto, parlando di un monarca in ripresa. Ora le attenzioni si sono spostate su Kate Middleton, anche lei alle prese con un tumore. E sono state fornite altre notizie sulle sue condizioni.

Kate Middleton è sparita pubblicamente da tempo, a causa del cancro che l’ha colpita. Qualche giorno fa ha comunque pubblicato una nuova foto del figlio Louis, che ha festeggiato il suo sesto compleanno. E nella giornata del 27 aprile sono arrivate alcune notizie sulle condizioni della principessa, ma non sono proprio rassicuranti.

Leggi anche: “Carlo ha scelto così”. Kate Middleton, decisione storica: nella Famiglia reale non è mai successo





Kate Middleton e il tumore, nuovi aggiornamenti sulla sua salute

Dunque, il sito Leggo prendendo spunto sicuramente dai tabloid inglesi, ha dato news interessanti su Kate Middleton e la sua lotta contro il tumore. Purtroppo non sono del tutto positive, anche se innanzitutto è stato detto che la principessa parlerà con i medici per capire cosa fare. Il suo ritorno sulla scena pubblica dovrebbe essere posticipato ancora per le sue condizioni di salute non straordinarie.

Purtroppo Kate Middleton non dovrebbe presenziare a diversi appuntamenti importanti, come ad Ascot a metà giugno, ai Garden Party di Buckingham Palace e pure al torneo di tennis di Wimbledon, che si disputerà a luglio. Troppo pericoloso per i medici che lei possa stare assieme alla gente, dato che avrebbe le difese immunitarie basse a causa delle terapie contro il cancro.

Ovviamente sarà sicuramente la famiglia reale a fornire maggiori delucidazioni in futuro, ma ipotizzare un suo ritorno pubblico è ancora difficile, infatti non ci sono date ufficiali.