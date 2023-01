“È morto all’improvviso”. William e Kate Middleton in lutto: dolore immenso per il suo addio

Bruttissima notizia per il principe William e Kate Middleton, ma anche per l’intera famiglia reale. Sono in luto e a piangere questa terribile perdita sono anche re Carlo e Harry. Un dolore improvviso e inaspettato, visto che questo decesso è avvenuto senza alcun preavviso. A riportare la notizia è il sito Dilei, insieme a tanti altri organi di informazione britannici. William e Kate hanno subito espresso il loro dispiacere per un addio, che ha inevitabilmente scombussolato la vita dei reali e di tante altre persone.

William e Kate Middleton, insieme a re Carlo e Harry, si sono trovati uniti in questo lutto. Un’unica sofferenza per questa morte inaccettabile. E c’è anche un aneddoto su questa persona che non c’è più, emersa da alcune rivelazioni del marito di Meghan Markle. Ricordiamo che Harry ha creato un vero e proprio caos nella famiglia reale, dopo la morte della regina Elisabetta, visto che è stato pubblicato il suo libro Spare, che ha svelato tutti in segreti più reconditi della sua vita e di quella degli altri familiari.

William e Kate Middleton in lutto

A proposito di quest’uomo morto improvvisamente e che ha causato in William e Kate Middleton un dolore e un lutto inenarrabile, sembra che venisse chiamato ‘fuligginoso e nero come il carbone’. Quindi, per molti si trattava di una forma di razzismo, smentita dal diretto interessato, che non si era mai arrabbiato per quell’appellativo. Ha sempre avuto un legame meraviglioso con re Carlo, Harry e William, ma anche Kate ha voluto stare vicina a suo marito in questo momento sicuramente difficile.

A morire è stato Kuldip Singh Dhillon, che aveva un’enorme passione per il polo proprio come Carlo, William e Harry. Era un importante uomo d’affari di 72 anni ed è deceduto improvvisamente, mentre si trovava ad un matrimonio con sua moglie. Pare che non avesse patologie pregresse e quindi la sua scomparsa ha colto tutti di sorpresa. Lascia anche quattro figli. Il Daily Mail ha riportato le dichiarazioni del direttore della sua fattoria: “Non riusciamo a crederci, era un uomo in forma senza problemi di salute. Un vero choc”.

A dire addio al giocatore di polo indiano e amico della Royal Family, Dhillon, è stato anche il giardinieri di quest’ultimo come scritto sempre dal Daily Mail: “Deve essere stato piuttosto terribile per sua moglie, abbiamo ricevuto una chiamata che ci ha detto che era morto. Nessuno riesce a crederci”.