Spendere una fortuna per avere capelli puliti e morbidi non è sempre necessario. A dimostrarlo è un recente test condotto da Altroconsumo, che ha analizzato dieci shampoo tra i più venduti sul mercato, rivelando risultati sorprendenti. La buona notizia? Tutti i prodotti esaminati hanno ottenuto valutazioni positive sia nei test di laboratorio, condotti da parrucchieri esperti, sia nel giudizio di 557 consumatori della community.

Lo shampoo che ha conquistato la prima posizione è il Near Your Hair, in vendita nei supermercati Eurospin a un prezzo imbattibile di 2,58 euro al litro (1,29 euro per la confezione da 500 ml). Questo prodotto è stato particolarmente apprezzato per la facilità di risciacquo, una caratteristica esaltata dai parrucchieri professionisti. Subito dopo troviamo il Gliss Aqua Revive, valutato positivamente per la sua pettinabilità.

Shampoo, quali sono i migliori: la classifica di Altroconsumo. Il numero 1 è una sorpresa

Dal punto di vista dei consumatori, invece, i più apprezzati risultano essere il Sunsilk Ricarica Naturale Aloe Vera e il Garnier Fructis Hair Food Aloe Vera, entrambi lodati per la sensazione di pulizia che lasciano sui capelli. All’opposto, il prodotto meno gradito è stato il Weleda Shampoo Trattante al Miglio, criticato per il profumo poco gradevole e per la sensazione di secchezza che lascia sui capelli.





Se da un lato gli shampoo testati si sono dimostrati efficaci nella loro funzione principale, meno positivo è il loro impatto ambientale. La presenza di microplastiche e allergeni solleva preoccupazioni, poiché queste sostanze non solo sono difficili da biodegradare, ma possono anche provocare reazioni allergiche e contribuire all’inquinamento di mari, suolo e aria.

Un aspetto interessante emerso dal test riguarda il modo in cui i consumatori scelgono il proprio shampoo. Molti si affidano ai claim riportati sulle etichette, con termini come “ipoallergenico” e “dermatologicamente testato“, che trasmettono una percezione di maggiore sicurezza e qualità. Tuttavia, Altroconsumo sottolinea che diciture come “nutriente” o “rivitalizzante” sono spesso fuorvianti: i capelli, essendo composti da cellule morte, non possono essere realmente nutriti o riparati.

Sempre più consumatori prediligono prodotti con ingredienti naturali, spesso senza considerare la reale efficacia o concentrazione degli stessi. Il trend del “naturale“, fortemente promosso dai brand, fa leva sulle preferenze dei clienti senza garantire effettivi benefici per la salute del capello.

Per evitare di cadere in errori di valutazione, un metodo utile per confrontare gli shampoo prima dell’acquisto è verificare il prezzo al litro. Questo parametro aiuta a individuare il miglior rapporto qualità-prezzo, evitando confusione dovuta ai diversi formati in cui vengono venduti i prodotti. In sintesi, il test di Altroconsumo dimostra che non è necessario spendere cifre elevate per ottenere capelli puliti e sani. Con un po’ di attenzione alle etichette e al rapporto qualità-prezzo, è possibile fare acquisti intelligenti senza lasciarsi ingannare dal marketing.