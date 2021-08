“Harry presto lo scoprirà”. Bomba su Meghan Markle, la rivelazione agita la Royal Family. Parla il fratello

Il quarantesimo compleanno rischia di finire indigesto per Meghan Markle, alle prese con nuove pesanti rivelazioni sul suo conto. La duchessa di Sussex, ai ferri cortissimi con la famiglia reale, potrebbe infatti incappare in una pesante crisi coniugale. L’attacco, ancora una volta, viene dalla sua famiglia d’origine. Prima ad attaccarla era stata la sorellastra Samantha. Solo pochi mesi fa, dopo la discussa intervista a Ophra, era andata all’attacco di Meghan.



“Ha sempre avuto una strana ossessione per Lady Diana. Ha sempre voluto essere una principessa, ricordo che era solita emularla, studiava con attenzione i suoi look e cercava di vestirsi proprio come si vestiva lei”, ha detto di Meghan Markle. Poi aveva rincarato la dose. “Bisogna che Meghan inizi a chiedere scusa a tutti i membri della Corona per il danno che ha arrecato”. Disonestà e manipolazione, queste le accuse di Samantha verso la sorella.



“Tutto questo (l’intervista da Ophra) è stato orchestrato ai danni di Harry. Eppure non ha 12 anni, ha fatto il militare, se ne renderà conto. Come potrebbe sentirsi a suo agio in una situazione del genere? Il loro matrimonio finirà nel divorzio”. Vaticinio nefasto a cui si aggiungono le parole al vetriolo di Thomas Markle jr, prossimo concorrente del GF Vip australiano.







Nel video di presentazione dalla sua casa in Oregon ha calcato la mano. “Sono il fratello di Meghan Markle, sono il fratello maggiore di tutti. Prima del matrimonio ho avvertito il principe Harry e gli ho detto ‘penso che ti rovinerà la vita. È molto superficiale’. E’ una donna falsa, sfinente e presuntuosa” Ora che è nella casa e letteralmente avrà tutte le telecamere puntate, potrà compiere la missione per cui è stato scelto.

Rovinare lui, una volta per tutte, la sorellastra e raccontare retroscena sulla 40enne, su Harry e sulla vita a corte non ancora emersi. Thomas Markle jr viveva con suo padre; la sorella Samantha Grant, conosciuta anche come Samantha Markle; e la matrigna Doria Ragland quando Meghan è nata nel 1981. L’installatore di finestre è stato sposato per 11 anni con Tracy Dooley fino a quando non hanno divorziato nel 2001 e hanno avuto due figli: Thomas e Tyler Dooley. Il fratello ha anche accusato Meghan, di aver chiuso i rapporti con il padre, Thomas Markle Sr, dopo essere stato sorpreso a collaborare con i paparazzi statunitensi.