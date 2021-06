Meghan Markle, parto super lusso per l’arrivo di Lilibet Diana: foto e prezzo

Meghan Markle, un parto di lusso. Nasce la secondogenita della coppia, dopo Archie di 2 anni, il 4 giugno la piccola di casa, Lilibet Diana, viene al mondo in una degli ospedali più lussuosi. Si tratta del Santa Barbara Cottage Hospital fondato la bellezza di 130 anni fa da un gruppo di donne ‘rivoluzionarie’. Meghan avrebbe voluto partorire in casa, ma la struttura ospedaliera ha fatto si che anche lei cadesse nel fascino delle comodità e del lusso.

Come Katy Perry che ha dato alla luce la figlia Daisy nel Santa Barbara Cottage Hospital, Meghan Markle ha ceduto al fascino di poter partorire in una struttura ricca di comodità e di storia tutta al femminile. Nasce tra Los Angeles e San Francisco, la splendida struttura ospedaliera più richiesta dalle future mamme Vip. Voluto nel 1891 da 50 donne, il Santa Barbara Cottage Hospital è una vera oasi di benessere.

Il parto rappresenta per le donne un momento indimenticabile e per chi può permetterselo, l’ospedale scelto per il lieto evento anche da Meghan Markle vanta tutto il lusso che si potrebbe immaginare. Con ben 600 medici specialistici a disposizione delle future mamme, la struttura è un vero incanto ma con un prezzo solo per poche. Infatti secondo il listino prezzi pubblicato da Insider, il ricovero per il parto naturale costa in media 10mila dollari, circa 8mila euro.





Ogni stanza è pensata per andare incontro alle esigenze delle donne che si preparano all’evento più significativo della loro vita. Nove mesi di gravidanza ben ‘ripagati’ dal super lusso che offre la struttura, tra TV, Wi-Fi, una sedia a dondolo e una vasca idromassaggio per l’idroterapia e l’assistenza al travaglio, tutto questo per ogni stanza messo a disposizione delle donne che si accingono a prepararsi al parto.

Ma non solo le stanze fornite di tutti i comfort. Infatti anche nei corridoi si respira aria di eleganza e bellezza. Una semplice passeggiata per sgranchire le gambe equivale a una vera e propria ventata di arte allo stato puro. Infatti lungo i corridoi si possono anche ammirare opere d’arte di artisti locali. E come se non bastasse, anche ampi balconi di affaccio sui giardini. Meghan Markle non poteva che optare per la scelta migliore per la sua principessa di casa.