Meghan Markle è tornata in tv. Mesi dopo la controversa intervista rilasciata a Ophra Winfrey, giovedì scorso la moglie del principe Harry è stata ospite dell’Ellen DeGeneres Show. Ma questa volta nessuna dichiarazione choc: si è parlato più che altro del ritorno in California, del rapporto con i figli e del libro per bambini bestseller del New York Times, The Bench.

Per la sua apparizione in uno degli show più seguiti negli Usa, Meghan Markle ha indossato una bellissima e sobria camicetta bianca che però è costosissima. C’è voluto poco agli esperti per risalire alla marca e quindi al prezzo. È firmata Oscar de la Renta, lo stesso brand che aveva scelto sua madre per il royal wedding con Harry. Quanto costa? La camicetta sfoggiata da Meghan Markle, abbinata al pantalone nero, in uno dei programmi più famosi degli Usa va da 1.500 a 2.200 euro.

Meghan Markle, la nuova foto del figlio Archie

Ma sicuramente tra le parti più interessanti dell’intervista la nuovissima foto del figlio Archie, che ormai è un ometto. Gli scatti del bimbo, che è nato il 6 maggio 2019, sono sempre più rari da quando Harry e Meghan Markle hanno lasciato la royal family per trasferirsi a Montecito. Sono molto attenti a non avere paparazzi intorno e infatti non è ancora uscita una sola foto della piccola di casa.





Massima privacy, dunque, su Archie e Lillibet. Ma in occasione dell’ospitata da Ellen DeGeneres, tra l’altro sua vicina di casa, mamma Meghan Markle ha deciso di condividere con il pubblico una foto rubata del suo primogenito, anche se inquadrato di spalle. Archie è in piedi nel pollaio mentre guarda le galline mangiare.

Archie tiene in mano un cestino, presumibilmente per aiutare a raccogliere le uova, e sembra perfettamente a suo agio in mezzo alla natura. Indossa un paio di stivali di gomma gialli di Peppa Pig, di cui è grande fan, come aveva rivelato lo stesso Harry, jeans e una maglia sui toni del blu. E sì, ha gli stessi capelli rossi e mossi di papà. ”È così dolce anche con le galline” ha detto la conduttrice commentando lo scatto. “Archie è proprio un’anima gentile”, ha aggiunto davanti a una Meghan Markle sorridente e fiera.