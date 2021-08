Meghan Markle ha compiuto 40 anni il 4 agosto e, inevitabilmente, tutti gli occhi puntati sulle ‘reazioni social’ dei membri della royal family. La regina Elisabetta ha voluto rendere omaggio alla moglie del principe Harry e in occasione di questa importantissima ricorrenza ha fatto pubblicare diverse immagini di lei e del nipote mentre applaudono a Buckingham Palace sul profilo ufficiale della Corona.

Ci sono anche degli scatti con Archie durante un viaggio africano della famiglia e infine Meghan Markle appare anche in compagnia della sovrana d’Inghilterra in un’istantanea datata 2018, quando andarono insieme a Chester. Anche William e Kate Middleton hanno celebrato a distanza la cognata, che com’è noto ormai vive negli Usa spazzando via ogni voce di tensione, almeno in una giornata di festa come il 40esimo compleanno di Meghan Markle.

Il gesto del principe Carlo per il compleanno di Meghan Markle

Per il giorno di Meghan Markle i duchi di Cambridge hanno scelto di condividere una sua bellissima fotografia sul loro account Twitter, accanto agli auguri di rito. Nel dettaglio, uno scatto in cui la moglie di Harry sorride felice durante un viaggio istituzionale in Oceania. E arriviamo così alla ‘mossa’ del principe Carlo che conferma ancora una volta come abbia mal digerito il “divorzio” dalla royal family.





Sul profilo di Clarence House anziché celebrare il compleanno di Meghan Markle il principe Carlo ha deciso di ricordare la regina madre, madre della regina Elisabetta II e sua nonna. È morta nel 2002 ma nata il 4 agosto come Meghan, che in pratica è stata quindi ‘oscurata’ visto che il principe ha voluto condividere un dolcissimo messaggio e una serie di scatti per ricordare la nonna.

“In questo giorno, nel 1900, è nata Sua Maestà Elisabetta, la regina madre – è la didascalia che accompagna una serie di vecchie foto – La regina madre, nonna del principe Carlo, è vissuta a Clarence House per quasi cinquant’anni. Il vaso d’argento con il rosmarino che si vede nella foto le è stato donato per i suoi cent’anni”. A Meghan Markle il principe Carlo ha dedicato ‘solo’ una Storia e un post su Twitter. Non troppo calorosi.