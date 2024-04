C’è alta tensione tra il principe Harry e la moglie Meghan Markle. Le notizie di un momento di difficoltà della coppia arrivano direttamente dai tabloid di Oltremanica che a sua volta le hanno ricevute da fonti vicine al secondogenito di Re Carlo III d’Inghilterra e subito pubblicate. La cosa ha suscitato scalpore perché si parla di una coppia di solito sempre unita e d’accordo su tutto.

Alla base dell’attrito sorto tra i due ci sarebbe una ragione precisa che riguarda i due figli piccoli del duca di Sussex e consorte. Il principe Harry e Meghan, secondo quanto riporta la stampa britannica, si sarebbero trovati in completo disaccordo rispetto a un comportamento da tenere rispetto alla loro prole. Qualcosa che va oltre le discussioni che posso sorgere quotidianamente tra genitori.

Tensione tra Harry e Meghan, la decisione del principe scontenta lei

Clamorosa indiscrezione sulla vita coniugale del principe Harry e Megah Markle e la loro famiglia. Due le fonti citate dal Sun, tabloid sempre ben informato sugli affari dei membri della famiglia reale. Anche se Meghan e Harry ormai hanno lasciato da tempo Londra per la California, dopo la rottura con la famiglia di lui.

Come sappiamo Harry e Megan si sono aperti completamente al pubblico, decidendo di raccontare la propria vita insieme. Il principe ha già scritto e pubblicato una biografia intitolata Spare in cui svela tutti gli altarini della famiglia Reale. Cosa che ha ulteriormente incrinato i rapporti con il principe William. In cantiere adesso ci sono due documentari sulla vita dei duchi di Sussex, in programma sulla rete Netflix. Essendo un racconto reale della loro quotidianità, si parlerà anche dei figli della coppia: il principe Archie, 4 anni, e la principessa Lilibet, 2 anni , conosciuti come Archie Sussex e Lilibet Sussex.

Esporre i figli nelle due serie televisive oppure no? È questo il dilemma davanti al quale si sono trovati divisi Harry e Meghan: lui assolutamente contrario, lei invece favorevole. Padre e madre si sarebbero confrontati a lungo per trovare una mediazione. Ma Harry ha mantenuto il suo punto fermo, non si è piegato, e alla fine l’ha spuntata. Lei ci sarebbe rimasta malissimo, ma ha accettato la cosa.

I fan della coppia quindi non vedranno i piccoli in tv. Come rivela una fonte al Sun: “Harry e Meghan non sono sempre stati d’accordo su quanto e come esporre i propri figli ai media ma, in questo caso, il principe si sarebbe proprio imposto sulla moglie“. Harry se la starebbe ancora vedendo con i traumi che la stampa gli causò prima, durante e dopo la morte di Lady D e non vuole che Archie e Lilibet crescano con gli stessi timori.