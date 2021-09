“Non era una santa…”. Lady Diana, il commento non arriva da ‘uno qualunque’. La bomba a 24 anni dalla sua morte

Lady Diana, una vita votata all’amore. La “principessa del popolo” rappresenta un ricordo che resterà indelebile. Una notizia, quella della morte in seguito al tragico incidente, che desta ancora tanti dubbi, a fronte di una vita che Lady Diana ha sempre condotto all’insegna dei sentimenti. A parlare di lei e del fallimento con il principe Carlo, Antonio Caprarica.

Uno sguardo sempre dolce, ma anche malinconico quello della principessa del popolo, la cui vita è stata sicuramente segnata dalle forti emozioni e dal desiderio di essere realmente amata e accettata con tutte le proprie fragilità.

Nonostante siano trascorsi 24 anni da quel tragico incidente che strappò la vita a Lady Diana, nessuno può dimenticarla e proprio in sua memoria Rai1 ha mandato il onda il documentario “D. Time – Il tempo di Lady D”. Ma oggi Antonio Caprarica ha sottolineato altro nella vita di Lady D.





Un fallimento doloroso per Lady Diana, quello rappresentato dalla fine di un amore combattuto con il principe Carlo, ma per Caprarica non esistono ‘martiri’ e la figura di Lady Diana in ”Spencer”, film presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, a detta dell’esperto è stata una “rappresentazione stucchevole”.

Il motivo lo ha subito spiegato: “Questa è la storia di una principessa che ha deciso di non diventare regina ma ha scelto di costruirsi da sola la propria identità, un’icona, una madre“ per poi aggiungere qualche dettaglio in più. Per il critico Lady Diana è stata “una donna che decise di dare una lezione della vita all’uomo che l’aveva resa infelice e tradita e di prendersi tutti gli uomini che voleva“, dunque “Di solito non è quello che fanno le sante“.