Il 31 agosto non potrà mai essere un giorno qualsiasi per la famiglia reale inglese. Lady Diana è morta 25 anni fa e in occasione di questo triste anniversario non potevano mancare dei momenti in ricordo della principessa. A far commuovere tutti ci ha pensato il figlio Harry, che ha compiuto un gesto molto bello. Si è inoltre in attesa di qualche reazione anche da parte del principe William, il quale per il momento non ha scritto nulla anche se inevitabilmente anche per lui è una giornata davvero dolorosa.

Nel 1997 Lady Diana è morta in un tragico incidente stradale e i figli non hanno ovviamente mai accettato quella gravissima perdita. E ora il gesto di Harry in questo anniversario ha fatto piangere tantissime persone. I sudditi e comunque le persone di tutto il mondo hanno sicuramente fatto nel privato qualche preghiera per ricordare la principessa del Galles. Ma quando c’è stato il gesto del figlio più piccolo tutti sono rimasti sorpresi piacevolmente e si sono complimentati con lui per quanto fatto in queste ore.





Lady Diana morta, il gesto di Harry nel giorno dell’anniversario

Innanzitutto, è stata sottolineata la mancata pubblicazione di qualche messaggio in memoria di Lady Diana, morta 25 anni fa, sul profilo Instagram ufficiale di William e Kate Middleton, anche se probabilmente potrà arrivare qualcosa nelle prossime ore. Invece il gesto di Harry è stato eloquente e non poteva sicuramente fare diversamente nel giorno dell’anniversario della scomparsa dell’adorata madre. Lo ha fatto durante un torneo di beneficenza, Sentebale Polo Cup, che supporta appunto Sentebale.

Al termine dell’incontro, Harry si è lasciato andare a questa considerazione: “In Sesotho, la lingua dei Basotho, la parola sentebale significa non ti scordar di me. Voglio che il 31 agosto sia un giorno pieno di ricordi del suo incredibile lavoro e dell’amore per il modo in cui lo ha fatto. Voglio che sia un giorno per condividere lo spirito di mia madre con la mia famiglia”. Parole molto toccanti, che hanno provocato fortissime emozioni nei sudditi e non solo. Un ricordo meraviglioso, che ha conquistato tutti.

Il 31 agosto del 1997 Lady Diana morì insieme a Dodi-al-Fayed e all’autista in un terribile incidente stradale a Parigi. Il principe Carlo e le due sorelle della principessa del Galles si recarono nella capitale francese per il riconoscimento del corpo. Non è mai stata chiarita del tutto la dinamica del sinistro e negli anni ci sono state tantissime tesi complottiste.

