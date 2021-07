Era il 29 luglio 1981, esattamente 40 anni fa, Diana Spencer camminava lungo la navata della Cattedrale di Saint Paul, con gli occhi del mondo puntati su di lei quello che di lì a breve sarebbe diventato suo marito, il principe Carlo, l’erede al trono d’Inghilterra.

Cita in un abito in taffetà e seta, color avorio con uno strascico lungo sette metri, i gioielli reali e un bouquet di gelsomino, mughetto, orchidee e una rosa Mountbatten, che Carlo volle aggiungere per omaggiare il suo mentore, Louis Mountbatten, zio del padre Filippo, ucciso nel 1979 dall’IRA in un attentato a Mullaghmore, Lady Diana si apprestava a diventare una delle icone del secolo scorso.

A guardarli c’erano oltre 750 milioni di telespettatori in mondovisione e 600 mila sudditi accorsi nelle strade di Londra per assistere al grande evento a cui presero parte molte personalità di spicco, membri di altre famiglie reali, capi di stato repubblicani e membri delle rispettive famiglie degli sposi.





Dopo la cerimonia, la coppia fece la propria tradizionale apparizione al balcone di Buckingham Palace e in quella occasione il Regno Unito stabilì una giornata di festa nazionale per celebrare l’evento, ilcoronamento di una favola che però non ha avuto il lieto fine.

Come tutti sanno, infatti, la coppia si separò nel 1992 e divorziò ufficialmente nel 1996 dopo quindici anni di matrimonio. Fin dai tempi del fidanzamento aleggiava l’ombra di Camilla Parker Bowles, la donna amata da Carlo che però non fu mai accettata dalla famiglia reale, e che il principe sposò solo il 9 aprile 2005, oltre trent’anni dal primo incontro.

A raccontare qualche dettaglio su quanto successo prima del Royal wedding ci ha pensato Penny Thornton, l’amica astrologa di Lady D, in un’intervista per il documentario “The Diana Interview: Revenge of the Princess”: “Una delle cose più scioccanti che Diana mi ha detto è stata che la notte prima del matrimonio Charles le ha detto che non l’amava. Penso che Charles – ha concluso – non volesse partecipare al matrimonio su una falsa premessa. Voleva chiarire con lei ed è stato devastante per Diana”. Insomma, il matrimonio non era cominciato con i presupposti migliori.