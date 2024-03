Non c’è pace per Kate Middleton, la principessa e futura regina della Gran Bretagna è al centro del gossip mondiale da ormai quattro mesi, da quando è stata ricoverata alla London Clinic per un intervento chirurgico. Stop agli impegni pubblici e mistero sulla malattia o problema che l’avrebbe costretta a rivolgersi ai medici per un’operazione su cui ci sono state tante speculazioni.

Clamorose voci sulla sua salute si sono infittite quando è stata pubblicata una foto della principessa in compagnia dei figli George, Charlotte e Louis, foto editata dalla stessa Kate, costretta a intervenire e a chiedere scusa dopo che alcuni dettagli dello scatto erano risultati poco chiari. “Come molti fotografi dilettanti, di tanto in tanto mi cimento nell’editing”, aveva scritto.

Kate Middleton: qualcuno ha provato a rubare la cartella clinica della London Clinic

“Volevo esprimere le mie scuse per la confusione causata dalla foto di famiglia che abbiamo condiviso ieri. Spero che tutti i festeggiati abbiano trascorso una felice Festa della Mamma. C”, erano state le parole di Kate Middleton. Ancora voci sui motivi dell’intervento chirurgico e il recente video che la immortala a Windsor Farm Shop insieme a William. Ora un’altra grana per la famiglia reale più amata. Secondo quanto riporta il Mirror il personale della London Clinic “ha tentato di accedere ai suoi referti medici privati” per divulgare notizie sulle reali condizioni della principessa.

L’Ufficio dei commissari per l’informazione (ICO) ha confermato di aver ricevuto un “rapporto di violazione da almeno un membro dello staff” e al momento sta svolgendo indagini per capire cosa sia accaduto all’interno della struttura che si è sempre occupata della famiglia reale. Nel frattempo, addetti ai lavori dell’ospedale, con sede a Marylebone, nel centro di Londra, hanno affermato che il personale è rimasto “totalmente scioccato e sconvolto” dal fatto che un “collega fidato” avrebbe potuto compiere una simile “violazione della fiducia e dell’etica”.

I dirigenti dell’ospedale hanno contattato Kensington Palace immediatamente dopo che l’incidente è stato portato alla loro attenzione e hanno assicurato che sarebbe stata condotta un’indagine. È un reato penale per il personale di qualsiasi struttura sanitaria pubblica o privata accedere alle cartelle cliniche di un paziente senza il loro consenso. Sempre secondo il Mirror, Kate Middleton è a conoscenza del fattaccio ma un portavoce di Kensington Palace ha chiarito: “Questa è una questione che riguarda la London Clinic”.