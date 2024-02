Nella giornata di lunedì 5 febbraio il mondo è rimasto sgomento a causa di un annuncio di Buckingham Palace. Re Carlo ha infatti un tumore, scoperto per caso durante l’intervento alla prostata. Il palazzo reale ha subito fatto sapere che il monarca ha cominciato le terapie del caso, che dovrebbero essere la radioterapia, la chemioterapia, l’immunoterapia e i farmaci a bersaglio molecolare.

Come riferito dal presidente dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica, Massimo Di Maio, non è insolito che Re Carlo abbia scoperto casualmente il tumore. In un’intervista al Corriere della Sera, ripresa da Open, ha affermato: “Non è così strano che, durante operazioni chirurgiche o esami eseguiti per altri motivi si scopra per caso la presenza di un tumore. Per ora non si sa ed è impossibile fare ipotesi finché non ci sarà un annuncio ufficiale”.

Re Carlo e il tumore, l’ipotesi più brutta per lui non è da escludere

E poi Di Maio ha aggiunto: “Durante l’operazione per l’ingrossamento della prostata spesso si procede per via transuretrale, ovvero attraverso l’uretra: un’altra possibilità è che sia stata individuata e asportata una neoplasia della vescica. O ancora: gli esami del sangue potrebbero aver evidenziato valori anomali e, dopo approfondimenti, i medici potrebbero essere giunti a una diagnosi per Re Carlo di tumore del sangue“.

Stando all’età del re, potrebbero esserci altre neoplasie plausibili. Dopo i 70 anni gli uomini rischiano di avere un cancro al polmone, al colon-retto, alla vescica o allo stomaco. Intanto, secondo quanto scritto da Open, il biografo reale Phil Dampier non ha escluso la possibilità che Carlo possa abdicare in favore del figlio William. La previsione era stata fatta già prima del cancro: “Se dovesse avere problemi di salute o credesse che sia il momento giusto, potrebbe lasciare il trono a William“.

Repubblica ha invece rivelato che se Re Carlo dovesse assentarsi solamente in via momentanea, al suo posto ci sono i consiglieri di Stato, cioè Camilla, William, Andrea, Anna ed Edoardo.