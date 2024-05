Kate Middleton, la foto che fa scoppiare il caso sui social. Da tempo la moglie del principe William è entrata nel cuore dei sudditi del Regno Unito e non solo. Con la sua eleganza, ma anche la capacità di mostrarsi vicino alla gente, la principessa del Galles ha idealmente sostituito l’indimenticata e inarrivabile Lady Diana. E non a caso sui social si trovano spesso confronti tra le due.

La pagina Instagram Princess Diana Iconic Look è dedicata alla principessa scomparsa nel 1997, ma ancora indelebile nella memoria di tutti. Recentemente gli amministratori della pagina hanno voluto dedicare un post alla principessa Kate che sta affrontando un brutto male e una impegnativa terapia. Il messaggio sarebbe stato di solidarietà, ma ha finito per provocare delle polemiche.

Leggi anche: Kate Middleton, è la prima volta dopo l’annuncio del tumore: “C’erano anche William e i figli”





La foto di Kate, fatta dall’IA, che ha generato polemiche

Recentemente il funzionario che gestisce la posta dei reali aveva fatto sapere: “Riceviamo decine di migliaia di messaggi ogni giorno”. Messaggi ovviamente di vicinanza alla principessa per questo difficile momento. Poi la pagina Instagram Princess Diana Iconic Look ha pubblicato una foto della moglie di William con un turbante, un’immagine realizzata dall’Intelligenza Artificiale.

Nel messaggio che correda la foto leggiamo: “Non importa se la tua immagine è cambiata, ai nostri occhi sei sempre la bellissima Kate Middleton. Questa è una foto creata dall’Intelligenza Artificiale. Non vuole essere una mancanza di rispetto, è per la nostra amata Principessa del Galles. È un supporto morale, per dirle che sarà sempre la nostra bellissima principessa”. Si fa riferimento alla possibilità che la principessa possa perdere i capelli per la chemioterapia e così la si è immaginata con un turbante.

Nonostante gli intenti benevoli la foto ha provocato diverse critiche: “Post totalmente non necessario” ha scritto un utente. Altri hanno scritto: “Ciò è totalmente senza rispetto e il fatto che non lo vediate è disgustoso” e “Comportamento disgustoso”. In ogni caso molti hanno continuato a manifestare il loro sostegno: “Sei bellissima e lo sarai sempre principessa, ❤️❤️❤️❤️ ti vogliamo un mondo di bene.. buona guarigione anche perché si sa che la chemioterapia è molto pesante ❤️❤️❤️”.

“Tutti attorno a lei”. Kate Middleton, le ultime indiscrezioni: il sollievo e l’aiuto della famiglia