Kate Middleton è purtroppo stata colpita da un tumore, come confermato dalla diretta interessata in un video pubblicato nella giornata del 22 marzo. Ora hanno rotto il silenzio anche Harry e Meghan Markle, i quali hanno voluto inviare un messaggio per la principessa del Galles. Ma non sono mancate anche delle perplessità da parte dei sudditi del Regno Unito.

Dunque, Kate Middleton si sta sottoponendo alla chemioterapia per sconfiggere il tumore, scoperto dopo la sua operazione all’addome effettuata a gennaio. C’era attesa per ciò che avrebbero potuto dire Harry e Meghan Markle e il loro intervento non si è fatto attendere, anche se c’è chi si aspettava un altro tipo di atteggiamento da parte del fratello e della cognata di William.

Kate Middleton e il tumore, il messaggio di Harry e Meghan Markle

A proposito di Kate Middleton e del tumore scoperto, prima di dirvi cosa hanno scritto Harry e Meghan Markle, il presidente dell’associazione italiana di oncologia medica ha ipotizzato cosa potrebbe essere successo: “La cavità addominale racchiude moltissimi organi: colon retto, stomaco, fegato, pancreas e reni, oltre all’area genitale, con ovaie e utero. L’obiettivo è limitare la possibilità di recidive, ovvero che il tumore si ripresenti, torni nuovamente a crescere”.

Harry e Meghan hanno quindi commentato così la terribile notizia su Kate, attraverso un comunicato ufficiale: “Auguriamo buona salute e una pronta guarigione a Kate, speriamo che sia in grado di guarire privatamente e in pace”. I sudditi hanno ritenuto abbastanza freddo e distaccato questo messaggio di supporto, infatti si sarebbero aspettati un atteggiamento più affettuoso.

Vedremo nei prossimi giorni se Harry e Meghan interverranno con qualche precisazione, anche perché pare che loro non fossero stati tempestivamente avvisati sulla malattia di Kate. E la freddezza nel comunicato ha lasciato molti senza parole.