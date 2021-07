La coppia del momento arriva a Capri e tutti increduli. Poi applausi e selfie coi super vip

Solo qualche giorno fa, dopo una marea di voci e paparazzate, è arrivata la prima foto social di coppia. E ora i fidanzatini del momento, anche se fa ridere visto che lo erano già 17 anni fa, sono sbarcati a Capri. E la passeggiata mano per la mano si è presto trasformata in un tripudio di applausi e selfie da parte dei passanti.

Stiamo ovviamente parlando di Ben Affleck e Jennifer Lopez che non è per niente azzardato definire la coppia vip del momento se non dell’estate 2021. Ci sono anche loro a Capri, come riporta Il Mattino che pubblica le foto, oltre a tantissime personalità di spicco del mondo dello spettacolo e dello sport che ogni anno scelgono la Costiera. Come David Beckham, che per la cronaca è stato interrogato dalla polizia per aver fatto guidare una moto d’acqua ai figli minorenni.

Ben Affleck e Jennifer Lopez a Capri

Ancora: una settimana fa a Positano c’era Sting, che ha regalato un’esibizione insieme a due musicisti locali. E sempre dalla meravigliosa Positano sono arrivate le fotografie della modella inglese Emily Ratajkowski, che ha mostrato ai fan i suoi scatti con alle spalle l’inconfondibile panorama. Tornando a Ben Affleck e Jennifer Lopez si stanno godendo una crociera nel Mediterraneo con prima tappa proprio nell’isola del Golfo di Napoli.





Quindi, a Capri, la passeggiata mano nella mano in via Le Botteghe tra i flash degli immancabili paparazzi e soprattutto tra gli applausi e qualche selfie con i residenti e gli altri turisti increduli alla vista dei Bennifer. Che sono arrivati sull’Isola Azzurra a bordo del tender dello yacht Valerie, un extralusso da 85 metri dal design firmato Espen Øino con 6 ponti, un ascensore, 9 lussuose cabine, piscina, eliporto e touch-and-go.

Lo yacht è stato ormeggiato nella baia di Marina Piccola, al largo, nei pressi dei Faraglioni. Proprio sull’Isola Azzurra Jennifer Lopez avrebbe dovuto sposarsi con l’allora fidanzato Alex Rodriguez. Ma poco dopo la rottura il gossip, poi confermato dalle foto Instagram in occasione del suo 52esimo compleanno, con l’attore con cui si era lasciata nel 2004. Capri, invece, è sempre rimasta nel suo cuore.