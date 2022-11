“Guardate com’è”. Charlene di Monaco torna in pubblico e spunta il dettaglio sul collo mai mostrato prima

Dopo alcuni giorni fuori dai radar, la scorsa settimana Charlene di Monaco è tornata a farsi vedere insieme al marito Alberto. La principessa è apparsa elegante e raffinata in abito floreale sul tappeto rosso dell’annuale Princess Grace Awards a New York insieme al principe Alberto e in molti hanno notato il dettaglio al collo di Charlene.

Da settimane si rincorrevano voci sulla sua assenza e lontananza dai riflettori. Alcuni parlavano del divieto di stare sola con i figli dopo la malattia e di un incidente con le forbici, ma anche questa volta le notizie date dalla cronaca rosa non avevano nessun fondamento. Infatti, dopo pochi giorni, la principessa è tornata a splendere a un evento mondano catturando tutti gli sguardi su di sé.

Leggi anche: “Perché non si vede più”. Charlene, tutta Monaco chiacchiera: nuova bomba sulla principessa





Il collo di Charlene, a New York con la collana e il diamante Grace

E in molti hanno notato il dettaglio al collo di Charlene. La principessa è tornata a farsi vedere per i Princess Grace Awards, premi di 10mila dollari ciascuno donati a giovani talentuosi per avviare la loro carriera, patrocinati dai reggenti monegaschi in ricordo di Grace Kelly. Marito e moglie sono apparsi sorridenti davanti ai flash dei fotografi.

Alberto e Charlene di Monaco hanno consegnato i riconoscimenti e in particolare la principessa si è mostrata molto felice accanto al marito. Per l’occasione Charlene ha indossato un abito svasato lungo fino ai piedi dalla fantasia floreale di Terrence Bray.

Ma è stato il dettaglio al collo di Charlene a non passare inosservato. Per la prima volta, la principessa di Monaco ha sfoggiato il rarissimo gioiello “La vie en rose”. Si tratta di un gioiello realizzato da Lorenz Bäumer con al centro incastonato il “diamante Grace”, proveniente dall’Australia e tagliato dalla Maison Mazerea. La pietra, particolarissima perché rosa, può essere smontata e rimontata su vari gioielli è un omaggio a Grace Kelly, la madre di Alberto di Monaco.

Il diamante rosa al collo di Charlene di Monaco è stato estratto, come il 90% dei diamanti di tutto il mondo, dalla miniera australiana di Argyle, chiusa nel 2020 perché esaurita. Come detto, attualmente il gioiello appartiene alla Maison Mazerea e oggi ha assunto il nome di diamante Grace, in onore della principessa scomparsa la mattina del 13 settembre 1982 in un incidente stradale a Monaco, mentre si trovava in auto insieme alla figlia Stephanie, miracolosamente scampata alla morte.