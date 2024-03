A Kate Middleton è stato diagnosticato un cancro ed è attualmente sottoposta a un trattamento chemioterapico. La notizia è stata data dalla principessa del Galles in un annuncio video pubblicato venerdì 22 marzo 2023. La 42enne ha appreso della sua diagnosi dopo aver subito un “importante intervento chirurgico addominale” a gennaio presso la London Clinic.

“L’intervento ha avuto successo. Tuttavia, i test effettuati dopo l’operazione hanno rilevato che era presente un cancro“, ha detto Kate. “Il mio team medico mi ha quindi consigliato di sottopormi a un ciclo di chemioterapia preventiva e ora sono nelle fasi iniziali di quel trattamento”.

“Questo ovviamente è stato un enorme shock, e William e io abbiamo fatto tutto il possibile per elaborare e gestire la cosa in privato per il bene della nostra giovane famiglia”, ha aggiunto la madre di tre figli. La principessa non ha rivelato quale tipo di cancro sta combattendo.

La notizia della sua diagnosi segue settimane di speculazioni sulla salute della principessa del Galles, dopo che i dettagli del suo intervento chirurgico erano stati inizialmente tenuti avvolti nel segreto. All’epoca, Kensington Palace aveva solo rivelato che l’operazione era stata un successo e che il reale aveva trascorso due settimane in ospedale per riprendersi.

The fact Princess Kate has to do this over a video just shows how far conspiracies have gone, no one would believe she has cancer otherwise



Her world has turned upside down & she’s being forced to put out a video looking her best.



Get well soon Kate 💔 pic.twitter.com/xjy2nxMXWL