Harry e di Meghan Markle, non si è mai smesso di parlare di loro, che solo qualche giorno fa sono finiti tra i cento personaggi più influenti dell’anno: la coppia è in copertina sul Time, il prestigioso magazine americano che ha immortalato i due all’interno della propria abitazione, nella villa di Montecito, a Los Angeles.

Una scelta, quella di dedicare a Harry e Meghan Markle la cover del numero speciale di settembre che è stata immediatamente criticata sui social: impossibile per molti dimenticare lo sgarbo di essersi allontanati dalla famiglia reale e di aver rivelato dettagli intimi legati alla vita del palazzo reale britannico. A proposito: sono già passati quasi 2 anni dalla cosiddetta ‘Megxit’, la decisione di dire addio al Regno Unito per trasferisti negli Usa. E da quel trasloco i due non si sono fatti più vedere insieme.

Harry e Meghan Markle, le nuove foto

Certo, ci sono state qualche paparazzata e le interviste in tv, ma solo adesso, per la prima volta dopo quasi 2 anni, il principe Harry e sua moglie Meghan Markle sono tornati ad apparire in pubblico fianco a fianco. Ecco il 37enne e la 40enne, che per la cronaca non hanno ancora mostrato la figlia e sorellina di Archie, si sono rivisti mano nella mano a New York, dove hanno fatto visita al One World Trade Center.





I duchi hanno raggiunto la Grande Mela per partecipare a un evento nel weekend, il Global Citizen Live, in programma a Central Park, ma ne hanno approfittato per visitare insieme altri luoghi della città e incontrate il sindaco Bill De Blasio e il governatore dello stato.

Entrambi in nero, Harry e Meghan Markle hanno ovviamente attirato l’attenzione di tutti, tanto che è stato necessario schierare un folto gruppo di agenti di sicurezza. Ma anche questa volta nessuna traccia di Lillibet Diana. La nuova arrivata in famiglia e il primogenito Archie sarebbero rimasti invece a Montecito, nella loro villa vicino Los Angeles.