Adesso non ci sono più dubbi: Harry e Meghan Markle hanno preso una decisione ufficiale. Era nell’aria da tempo, ma ora si è materializzato un episodio che ha indubbiamente lasciato tutti senza parole. In tanti sono rimasti delusi da questa scelta drastica, ma inevitabile. E dietro questa decisione c’è una motivazione ben precisa, che però non è stata accolta favorevolmente dal popolo britannico. E nemmeno la famiglia reale inglese ha reagito positivamente davanti a questa presa di posizione.

Intanto, Harry e Meghan Markle potrebbero annunciare ufficialmente il nome del reale, che si sarebbe reso autore di commenti razzisti nei confronti del figlio Archie. Il libro è incentrato soprattutto sulla mamma Lady Diana, ma potrebbero essere inseriti dettagli succulenti su questa vicenda. A parlare nelle scorse ore è stata anche l’esperta reale, Penny Junior, la quale ha riferito che molto probabilmente gli editori insisteranno fino all’ultimo perché hanno bisogno di avere notizie bomba. Ma veniamo all’attualità.

Stando a quanto è stato annunciato, Harry e Meghan Markle saranno i grandi assenti della festa dedicata a Lady Diana, in programma il 19 ottobre. Saranno presenti oltre cento persone e il fratello di Harry, William, dirà grazie a coloro che hanno permesso di costruire la statua in onore della madre, presentata lo scorso primo luglio. Una fonte citata dallo ‘US Weekly’ ha affermato che la coppia ha dovuto intraprendere questa strada perché non c’erano altre possibilità. Ma non è bastato a placare le polemiche.





William e Harry non sarebbero stati in grado di trovare una data in comune, che potesse conciliare i loro impegni. Harry ha deciso quindi di contattare i finanziatori della statua per ringraziarli a distanza, visto che non potrà incontrarli di persona. Dunque, non ci sono più speranze di vederli fianco a fianco il prossimo 19 ottobre. E non ci sarà anche l’occasione per poter sperare in una reunion familiare. I sudditi sono infuriati perché si sarebbero aspettati ben altro gesto da parte di Harry.

Inoltre, secondo quanto riportato dal corrispondente della Nbc Neil Sean, esperto di questioni reali, ha affermato che il battesimo non si terrà a Windsor. Pare che dietro questa decisione ci sia lo zampino del fratello di Harry, William: “Uno dei problemi più grandi che Meghan ha davvero incontrato è che voleva che sua figlia, Lilibet Diana, fosse battezzata nel luogo in cui si è sposata insieme a suo marito”.