L’annuncio era arrivato dal canale ufficiale di Harry e Meghan. “Lili è nata venerdì 4 giugno alle 11.4o del mattino, tra le cure dello staff del Santa Barbara Cottage Hospital di Santa Barbara”. Un fagottino di 3 chili e 400 grammi che non è ancora stato mostrato al mondo. La prima a visitare la piccola, subito dopo la nascita, era stata la madre di Meghan, Doria Ragland che si trovava vicina alla figlia già dopo l’arrivo del primo figlio Archie nel 2019.



Quanto al padre di lei Thomas Markle e al principe Carlo difficilmente incontreranno presto la loro nuova nipote. Il motivo, spiega il biografo reale Robert Jobson, è riconducibile alle continue spaccature con Harry e la duchessa del Sussex. “Allo stato attuale sembra improbabile che uno dei due nonni incontrerà la loro nuova nipote per un po’ di tempo – ha affermato – Thomas non è l’unico ad avere problemi con Harry e Meghan”. Che i rapporti tra Harry e il padre fossero ai minimi storici è cosa nota da tempo.



Peggiorati poi dopo l’ultima intervista in cui Harry ha criticato la genitorialità del padre Carlo sottolineando tuttavia di aver compreso che il padre gli aveva inflitto quelle pene perché così lui era stato educato fin dall’infanzia. Insomma, pare che durante il funerale di Filippo il riavvicinamento tra padre e figlio non ci sia stato. Ma evidentemente anche quelli con la Regina sono idilliaci.





Lilibet – Diana, le reazioni della famiglia reale



Harry e Meghan, stando a quanto riportato dal The Daily Mail: “Hanno deciso di comunicare alla famiglia la nascita della piccola Lilibet Diana Mountbatten Windsor con lo stesso comunicato ufficiale con cui hanno annunciato al mondo il lieto evento”. La Regina Elisabetta quindi, aggiunge il Daily Mirror,avrebbe quindi scoperto del lieto evento solo quando Harry e Meghan hanno dato la notizia ai social media (quindi solo domenica pomeriggio).





Finora da Buckingham Palace nessuna risposta. Le uniche note sono quelle di William e del principe Carlo. “Siamo felicissimi per la notizia dell’arrivo della piccola Lili. Congratulazioni ad Harry, Meghan e Archie”, hanno scritto la Middleton e il marito sul loro profilo condiviso su Instagram. Un messaggio molto simile a quello che il principe Carlo e Camilla hanno divulgato per Harry e Meghan sul loro account social: “Congratulazioni a Harry, Meghan e Archie per l’arrivo della piccola Lilibet Diana. Augurando loro tutto il bene in questo momento”.