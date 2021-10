“Questa la regina non gliela perdona”. Harry e Meghan, la scelta choc sulla figlia Lilibet Diana

Harry e Meghan Markle saranno i grandi assenti della festa dedicata a Lady Diana, in programma il 19 ottobre. I rumors che sono circolati nei giorni scorsi trovano conferma: la grande festa con più di cento invitati, nel corso della quale il principe William ringrazierà coloro che hanno donato la statua svelata l’1 luglio 2021, in occasione del sessantesimo compleanno della principessa del popolo, non sarà l’occasione per il ritorno a Londra della coppia che lo scorso anno decise di abbandonare l’Inghilterra per andare a vivere negli Stati Uniti.

La festa in onore di Diana Spencer si terrà il 19 ottobre a Kensington Palace. Inizialmente, il memoriale si sarebbe dovuto tenere l’1 luglio, ma la data è stata poi spostata in autunno. A presenziare, saranno almeno 100 persone che hanno conosciuto la principessa. All’evento interverranno membri dello staff che hanno avuto modo di lavorare fianco a fianco con lei, alcuni esponenti della famiglia Spencer, ma anche carissimi amici di Lady D, come il cantante Elton John.

La decisione di Harry e Meghan Markle di non prendere parte alla festa per onorare la memoria di Lady Diana sembra abbia fatto storcere il naso non solo ai reali, ma anche al popolo britannico. Secondo la versione ufficiale, i figli della principessa non sarebbero riusciti a trovare una data libera comune a entrambi. US Weekly, grazie a una fonte, ha aggiunto ulteriori dettagli. Harry, infatti, si sarebbe messo in contatto personalmente con coloro che hanno raccolto i fondi per finanziare la statua, in modo da poterli ringraziare pur non presenziando all’evento.





Non solo il mancato ritorno a Londra di Harry. Nelle ultime sta facendo discutere tanto il fatto che il battesimo di Lilibet Diana non si terrà al Castello di Windor. Secondo quanto riportato dal corrispondente della Nbc Neil Sean, su questa decisione ci sarebbe lo zampino di William: “Uno dei problemi più grandi che Meghan ha davvero incontrato è che voleva che sua figlia, Lilibet Diana, fosse battezzata nel luogo in cui si è sposata insieme a suo marito”.

Stando agli ultimi rumors, pare che la bambina verrà battezzata nella chiesa episcopale degli Stati Uniti, una di quelle che fa parte della Comunione anglicana mondiale. Di conseguenza, venendo battezzata in California, la piccola automaticamente non verrebbe considerata un membro della Chiesa di Inghilterra. I rumors sul battesimo si sono diffusi dopo che un portavoce dei duchi di Sussex ha rivelato che la coppia non tornerà nel Regno Unito nemmeno in occasione della festa organizzata in onore della principessa Diana.