“Stanno portando via tutto”. Harry e Meghan, l’ultimo colpo basso della regina. Decisione presa

Harry e la moglie Meghan Markle hanno deciso di far battezzare Lilibet a Windsor, sotto gli occhi della regina Elisabetta. “Vogliono una cerimonia reale. Harry l’ha detto a diverse persone che vogliono far battezzare Lili a Windsor, proprio come suo fratello. Sono felici di aspettare che le circostanze lo permettano”.

Poi da pochissimi giorni l’annuncio di Harry: in uscita un libro di ricordi, una biografia, che promette di essere un resoconto della vita “accurato e completamente sincero”. Ed ecco che il secondogenito di Carlo e Lady Diana ha mandato nuovamente in crash la Royal Family, mentre si gusta il suo relax a LA insieme a tutta la famiglia: Meghan, Archie e Lilibet Diana. Ma cosa sta succedendo negli ultimi giorni?

Pare proprio che Harry e Meghan non torneranno più a Frogmore Cottage, la loro residenza inglese. I collaboratori della regina si sono affrettati con il piccolo trasloco, già incominciato ai primi di luglio, pochi giorni dopo la ripartenza di Harry, venuto a Londra per l’inaugurazione della statua di Diana. Ad oggi la residenza è occupata dalla cugina Eugenia, con il marito Jack e il figlio August.





Però l’accordo era stato stipulato in origine tra i Sussex e la regina, l’affitto scade il prossimo aprile e la principessa dovrebbe richiedere formalmente un’estensione alla nonna. Foto in cornice, libri, quadri che un tempo adornavano la camera da letto dei Sussex, finora lasciata riposare in pace, e persino abiti e scarpe sono stati spostati in tutta fretta dentro a dei gran scatoloni e trasferiti in un magazzino del vicino castello.

Tutti i pacchi poi rimangono in attesa di essere spediti a Los Angeles, dove Harry e Meghan ormai risiedono in pianta stabile. Ciò che si sospetta è che la mossa sia stata decisa proprio per evitare il ritorno della coppia a Londra per le celebrazioni del Giubileo di Platino, nel 2022. Questo gesto getta sabbia anche su un imminente battesimo della piccola Lilibet a Windsor, con la presenza della regina.