Gesto di forte rottura nella famiglia reale. E no, stavolta non c’entra il ‘ribelle’ principe Harry, ma il ben più integrato primogenito William e la moglie Kate Middleton. Da parte della coppia è arrivato un secco no al Re Carlo III, una decisione che, sebbene comunicata con discrezione avrebbe provocato qualche malumore. Anche perché in questo modo si rompe una tradizione storica.

A quanto pare quest’anno, per la prima volta, William e Kate non celebreranno la Pasqua insieme a Re Carlo e alla regina consorte Camilla. Si tratta di una delle tradizioni più radicate della Royal Family. Un’assenza che segna una rottura significativa con il protocollo, sollevando dubbi e interrogativi dietro le consuete dichiarazioni cordiali.

Dove passeranno la Pasqua William e Kate

Niente apparizioni ufficiali, nessuna foto di rito: i Principi del Galles hanno scelto di trascorrere la Pasqua lontani dalla scena pubblica, lasciando simbolicamente vuoto il posto accanto al sovrano. Una decisione che, secondo fonti vicine alla famiglia reale, sarebbe stata comunicata con discrezione, ma che pare non sia passata inosservata.

“Un gesto che ha fatto sollevare più di un sopracciglio“, mormora qualcuno a corte, mentre l’equilibrio delicato tra doveri e scelte personali si fa sempre più evidente. Ma per quale motivo William e Kate hanno preso questa decisione controcorrente? Pare ci sia più di un motivo. Coi piccoli George, Charlotte e Louis in pausa scolastica fino al 24 aprile i genitori hanno scelto la semplicità.

Dunque niente cerimonie ufficiali e flash, solo giochi all’aperto e cioccolato per la famiglia dei principi del Galles. È stato proprio William a spiegare al papà Carlo il desiderio di trascorrere le feste pasquali in forma intima, nella tenuta di Norfolk. Il sovrano si sarebbe mostrato comprensivo, ma c’è chi sussurra che il gesto non sarebbe passato inosservato a Buckingham Palace.

