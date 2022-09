Paura dopo i funerali della regina Elisabetta per la scoperta di un caso di coronavirus, che ora potrebbe mettere a rischio tutti i presenti. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali e ora bisognerà capire se si sia trattato di un caso isolato oppure dell’inizio della nascita di un focolaio da Covid. Indubbiamente la famiglia reale inglese, così come tutti gli altri partecipanti all’ultimo saluto della sovrana, sarà col fiato sospeso in attesa degli eventuali giorni di incubazione prima della comparsa dei sintomi.

Al momento non sono segnalati altri contagi, ma ce n’è uno e non è di poco conto essendo lei una personalità molto rilevante. Dopo i funerali della regina Elisabetta, è stato diagnosticato questo caso di coronavirus in seguito all’effettuazione di un tampone. La persona colpita dalla malattia è stata posta in isolamento e ha annullato tutti gli impegni, precedentemente presi. Dovrà necessariamente attendere l’esito negativo del test molecolare per riprendere successivamente la sua vita normale.

Funerali regina Elisabetta, caso di coronavirus: è la regina della Danimarca

In seguito ai funerali della regina Elisabetta, alla quale ha preso parte dunque questa personalità di spicco europea, è stata sottoposta ad un tampone e il caso di coronavirus è stato ufficializzato. Anche questa persona positiva al Covid è una regina ed è diventata ora la più longeva, dopo il decesso della madre di re Carlo III. Tra l’altro, questa monarca aveva già avuto il coronavirus lo scorso mese di febbraio, ma non c’erano state grosse conseguenze grazie al fatto che avesse ricevuto tre dosi di vaccino.

Ad essere positiva è la regina Margherita II di Danimarca, che ha 82 anni ed è sul trono danese dal lontano 1972, quindi da 50 anni. Lei è succeduta al padre Federico IX. Come scritto da Fanpage, la sovrana è anche cugina di terzo grado della defunta Elisabetta II ed è molto amata dai suoi sudditi. Lei è l’unica regina rimasta sul trono, visto che nelle altre famiglie a regnare è un re. Non resta ora che attendere la sua guarigione e la speranza di tutti i presenti è che nessuno sia stato infettato da lei.

Margherita II di Danimarca si è unita in matrimonio nel 1967 con Henri de Laborde de Monpezat e ha avuto due figli: il principe ereditario Federico, classe 1968, e il secondogenito Gioacchino (1969). Il 13 febbraio del 2018 ha perso il coniuge. Il 14 gennaio scorso ha festeggiato il suo giubileo d’oro in occasione del raggiungimento dei 50 anni sul trono.