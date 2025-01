Il nome di Meghan Markle è di nuovo finito alla ribalta. E non solo per quanto sono cresciuti i figli avuti dal principe Harry, come mostrato eccezionalmente nell’ultima cartolina di Natale. Si parla molto di lei per via del trailer della sua nuova serie tv culinaria intitolata With Love che, ancora prima di uscire, ha già scatenato una valanga di reazioni sui social.

Lo show uscirà il prossimo 15 gennaio e visto quello che è accaduto con il semplice trailer c’è da aspettarsi che diventi un fenomeno virale. Ma c’è anche una brutta notizia che riguarda la sua vita privata. Meghan Markle piange la perdita del suo amato cane Guy, un Beagle adottato nel 2015 che ha condiviso con lei quasi dieci anni di vita. La Duchessa di Sussex ha annunciato la triste notizia attraverso un post su Instagram, accompagnato da un video che ripercorre la storia del piccolo Guy e la profonda connessione che li legava.

Meghan Markle devastata dal lutto: “Era il mio tutto”

“Era il mio tutto”, ha scritto descrivendo il vuoto incolmabile lasciato dalla sua scomparsa. Guy non era semplicemente un cane per Meghan, ma un compagno di vita che l’ha accompagnata nei momenti più significativi della sua esistenza.

“Era con me a Suits, quando mi sono fidanzata, (e poi sposata), quando sono diventata mamma… era con me per tutto: la quiete, il caos, la calma, il conforto”, ha scritto la Duchessa nel toccante post che accompagna il video commemorativo. Guy era molto amato non solo da Meghan, ma anche dal principe Harry e dai loro figli, Archie e Lilibeth, che avevano instaurato un rapporto speciale con lui.

Nel suo tributo, Meghan ha concluso con un messaggio significativo, invitando il pubblico ad adottare animali invece di acquistarli. La Duchessa, da sempre sostenitrice della causa, ha sottolineato quanto gli animali possano arricchire la vita e creare legami profondi e duraturi. Il video pubblicato da Meghan non solo celebra la vita di Guy, ma offre anche un’anteprima inedita della sua vita familiare, che potrebbe essere inclusa nella nuova serie tv.

“Poiché molti di voi ora vedranno Guy in questa nuova serie, spero che capirete perché sono così devastata dalla sua perdita. Penso che anche voi possiate innamorarvi un pochino”, ha spiegato la Duchessa.

Guy non era solo un cane, ma un simbolo di affetto, lealtà e conforto in momenti cruciali della vita di Meghan Markle. La sua perdita rappresenta una ferita profonda per la Duchessa e la sua famiglia, ma attraverso il suo racconto, Meghan ha voluto onorare il ricordo del suo amico a quattro zampe, ispirando allo stesso tempo il pubblico a riflettere sull’importanza di adottare e amare gli animali.

Con Guy, Meghan Markle ha perso un pezzo del suo cuore, ma il suo messaggio continuerà a diffondere un valore universale: la bellezza e il significato dell’amore incondizionato che solo un animale può offrire.