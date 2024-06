Kate Middleton e William non starebbero attraversando il miglior momento della loro vita. Non ci riferiamo solamente al cancro che ha colpito la principessa del Galles, ma anche al loro rapporto. Infatti, alcune indiscrezioni provenienti da una fonte estera, ma che cita comunque persone vicine alla Royal Family, farebbero immaginare qualcosa di molto negativo.

Infatti, a parlare di Kate Middleton e di William è stato in Italia il Corriere dello Sport. Ma quest’ultimo a sua volta ha citato El Nacional spagnolo, il primo ad avere in anticipo queste news sulla coppia reale. A quanto pare l’unità del matrimonio non sarebbe così solida, visto che l’erede al trono d’Inghilterra non starebbe avendo dei comportamenti impeccabili.

Kate Middleton e William, fuori brutte voci sul principe: “Cosa fa alle spalle della moglie”

A quanto pare, mentre Kate Middleton continua la sua convalescenza a casa, William non disdegnerebbe il divertimento anche notturno. Partecipando a feste con amici alla presenza anche di donne: “Voci indicano che, lungi dall’essere il marito devoto che sembra, il primogenito di Re Carlo e Lady Diana frequenta eventi mondani in compagnia di amici e, cosa ancora più allarmante, di diverse amiche speciali“.

El Nacional in Spagna, nominando fonti inglesi, ha aggiunto: “Nel frattempo Kate Middleton affronta la sua malattia in un doloroso isolamento. Con tre bambini piccoli affidati alle sue cure, le sue giornate sono piene di responsabilità che affronta praticamente da sola. Durante i fine settimana, quando William è via per godersi la vita sociale, Kate resta a casa, immersa nella solitudine e nella stanchezza. La mancanza di sostegno emotivo e fisico da parte del marito aggrava la sua situazione, lasciandola vulnerabile in un momento critico della sua vita”.

Quindi, l’ipotesi divorzio non sarebbe poi così impossibile. Anche perché in passato William è già stato accusato di avere un’amante, ovvero Rose Hanbury, anche se non ci sono mai state conferme.