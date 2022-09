“Di qua me ne vado”. Carlo III, la decisione choc dopo la proclamazione a re

Dove abiterà re Carlo. Fino alla scomparsa della regina Elisabetta, il principe Carlo d’Inghilterra e sua moglie Camilla, duchessa di Cornovaglia, oggi re e regina consorte del Regno Unito, vivevano a Clarence House, il posto dove aveva vissuto anche il principe Harry prima di fidanzarsi e poi sposarsi con Meghan Markle, e prima ancora la Regina Madre.

Da sabato 10 settembre 2022 Carlo è diventato ufficialmente re del Regno Unito scegliendo il nome Carlo III, tenendo quindi il suo nome di battesimo, proprio come aveva fatto nel 1952 la madre Elisabetta alla morte del padre, il re Giorgio VI. Di conseguenza Kate e William sono diventati principe e principessa di Galles, titoli che prima della morte della sovrana appartenevano a Carlo e Camilla.





Dove abiterà re Carlo III: potrebbe lasciare Buckingham Palace

Prima che diventasse re, oltre alla residenza ufficiale Clarence House, Carlo poteva contare su molte altre dimore di appoggio come castelli o ville di campagna, sempre circondati da enormi giardini che il principe Carlo ha sempre cura personalmente. Ora che è re può contare su un patrimonio immobiliare a dir poco immenso, ma dove andrà ad abitare?

Da quando è stata incoronata, nel 1953, la regina Elisabetta II ha vissuto a Buckingham Palace, sua residenza principale, ma durante la pandemia, ha trascorso molto del suo tempo nel Castello di Windsor, dove il duca di Edimburgo è morto e dove è sepolto. La residenza estiva della sovrana era Balmoral, dove è spirata l’8 settembre 2022, mentre a Natale i reali si riunivano nella tenuta di Sandringham, nel Norfolk, che Elisabetta aveva ereditato dal padre Giorgio VI.

Dove abiterà re Carlo? Secondo fonti vicine alla famiglia reale, Buckingham Palace potrebbe andare a Kate e William e re Carlo, insieme alla regina consorte Camilla potrebbe restare a Clarence House. Carlo non ha mai amato Buckingham Palace e proprio per questo motivo potrebbe lasciare la storica residenza dei re e delle regine. Non solo, per rimpinguare le tasche reali, Carlo III potrebbe aprire Buckingham Palace al pubblico e trasformarla in museo.

